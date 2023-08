Hoe omarm je alleen zijn (en voel je je niet eenzaam)?

Alleen zijn is heerlijk en soms precies wat je nodig hebt. Je eenzaam voelen is daarentegen een stuk minder volstaand. Ook als je er zelf voor kiest om iets in je uppie te doen.

Hoe fijn het ook is om dingen in je eentje te doen, het is niet altijd even makkelijk om er daadwerkelijk van te genieten. Daarom: een lesje alleen zijn.

Alleen zijn en eenzaamheid

Alleen en eenzaam zijn worden nog wel ’s door elkaar gehaald, maar er is een duidelijk verschil. Je kunt alleen zijn zonder eenzaam te zijn en je kunt eenzaam zijn zonder alleen te zijn.

Je voelt je eenzaam als je sociale behoefte hebt die niet worden vervuld. Het is een staat waar je je in verkeerd, een gevoel. Tijd alleen doorbrengen is daarentegen meer objectief: het is het simpele feit dat je iets solo doet, zonder daar een gevoel aan vast te binden.

Het fijne van dingen in je uppie doen

Ondanks dat we sociale wezens zijn, hebben we ook behoefte om alleen te zijn. Het is goed voor ons. Die tijd met onszelf geeft ruimte om tot rust te komen, en dat komt met positieve gevolgen.

Zo is die tijd van solitude, zoals het in het Engels mooi wordt genoemd, goed voor je sociale relaties, wakkert het creativiteit aan en geeft het een boost aan je zelfvertrouwen. Ook kun je beter met je emoties omgaan als je tijd in je eentje doorbrengt. Maar let wel: zolang je je niet eenzaam voelt.

Bewust kiezen

Zo schrijft The New York Times dat het lastig kan zijn om de tijd alleen echt te waarderen, omdat het vaak wordt verward met eenzaamheid. Maar als we beter weten wanneer we tijd voor onszelf nodig hebben, hier bewust voor kiezen en ervan kunnen genieten, kan het ons veel brengen. Met name in een maatschappij waarin er zoveel op ons afkomt.

Zo omarm je alleen zijn

Hoe kun je meer genieten van je tijd in je uppie? Verschillende experts tippen aan The Times:

Behandel jezelf zoals je je vrienden zou behandelen (vermijd bijvoorbeeld negatieve zelfpraat). Maak er ruimte voor, ook al is het maar voor 30 minuten. Vind je het lastig? Begin klein. Push jezelf niet om meteen alleen uit eten of op vakantie te gaan. Doe iets wat je echt leuk vindt, iets productiefs of iets wat je helpt om te ontspannen. Zitten je eigen gedachten je in de weg? Schrijf ze op. Dat helpt. Vermijd de afleiding op je telefoon.

En onthoud: hoeveel tijd alleen iemand verlangt, verschilt. Er is geen ideale balans. Maar, meent hoogleraar psychologie aan de Carleton Universiteit Robert Coplan, weinig mensen floreren door volledig afgezonderd te leven of juist nooit alleen te zijn. Je hebt het allebei nodig.

Inspiratie nodig? 4 ideeën voor wat alleen-tijd.

Lees meer

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 27 augustus 2023