Bezorgd over de wereld en natuur? Zo kan mindfulness erbij helpen

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling worden steeds zichtbaarder. Van zware weersomstandigheden tot de plasticsoep en uitstervende diersoorten. Niet gek dus, dat je je soms bezorgd of machteloos kunt voelen. Zo kan mindfulness je helpen om met die gevoelens om te gaan.

Je overweldigd voelen door (en misschien zelfs wel verantwoordelijk voelen voor) alle veranderingen in de wereld. Veel mensen hebben er last van. Zo’n gevoel kan leiden tot bezorgdheid, en ook al vind je het belangrijk dat er dingen veranderen; toch kun je je machteloos voelen. Zorgt actief bezig zijn onze planeet juist niet voor nog meer zorgen en frustratie? Je bevriest, zit stil, want waar begin je? Dat is niet gek, en je bent zeker niet de enige.

Mindfulness voor de wereld

Met behulp van de training Mindfulness voor de wereld kun je aan de slag met deze gevoelens, en leer je hoe je op jouw manier in actie kunt komen. De training is bedacht en wordt gegeven door psycholoog en mindfulnesstrainer Rob Brandsma.

Wat de training niét biedt

Ons sprak niet alleen aan wat de training je kan brengen, maar ook wat de training niét biedt: “Een mogelijkheid om de moeilijke toestand van de aarde weg te mediteren.” Want ook al kan het fijn zijn om je wat minder bezorgd te voelen, klimaatverandering negeren is ook geen fijne oplossing.

Je leert in een aantal sessies hoe je mogelijkheden ziet, in plaats van alleen bedreigingen. Hoe je de natuur (weer) kunt waarderen, kunt omgaan met ‘negatieve’ emoties en meer.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Marjolijn Polman, Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 5 augustus 2023