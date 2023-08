Hoe je met de juiste woorden bepaalt hoe anderen jou zien (en jijzelf ook)

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met simpele strategieën kun je het beeld dat je van jezelf hebt veranderen.

O, dat gevoel als je wéér niet bent gaan hardlopen. Die zak drop toch helemaal op is. Je tot diep in de avond hebt doorgewerkt. Terwijl je nog zo met jezelf had afgesproken: vanaf morgen… Daar hoor je die bestraffende taal alweer opkomen, want wat ben je toch ook een… Vul maar in.

Twijfelaar?

Taal is een daad, zegt de Amerikaanse taalfilosoof Judith Butler. Ze deed veel onderzoek naar hoe taal de werkelijkheid verandert, en hoe taal inwerkt op onze verbeelding, gevoelens en ook identiteit. Noem iets een mislukking en je creëert een mislukking. Noem jezelf een twijfelaar en je omgeving ziet vooral je aarzelingen. Doe een belofte aan jezelf of iemand anders en je schept verwachtingen die er anders niet waren geweest.

Ga daarom niet al te lichtvaardig met je woorden om. Als je stopt met jezelf dingen beloven die je niet kunt of wilt nakomen, scheelt dat ergernis en schuldgevoel. Omschrijf je jezelf voortaan als een besluitvaardige tante, dan zijn daarmee niet ineens al je twijfels verdwenen. Maar je beïnvloedt wel hoe jouw omgeving met je omgaat – en zo toch ook weer jezelf.

Meer lezen

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 7 augustus 2023