Deze app helpt je woorden te geven aan hoe je je voelt

Soms kun je het juiste woord niet vinden om te beschrijven hoe je je voelt. De app How We Feel helpt daarbij.

De gratis app is een soort dagboek voor je welzijn, gecreëerd door een team van wetenschappers, designers, ingenieurs en psychologen. Je vindt er maar liefst 144 verschillende emoties en uiteindelijk leer je precies welk woord past bij hoe je je op dat moment voelt.

Door je emoties in de app vast te leggen, ontdek je niet alleen patronen, maar krijg je ook simpele strategieën om die gevoelens op een gezonde manier te reguleren. Je mag zelf bepalen hoe vaak je in wilt checken. Dit kan één keer per dag, maar bijvoorbeeld ook drie keer per dag. Emoties die je in de app vindt zijn verdeeld onder vier categorieën: hoog in energie (niet fijn), hoog in energie (wel fijn), laag in energie (niet fijn), laag in energie (wel fijn).

Extra leuk is dat als je dit voor langere tijd dagelijks bijhoudt, je per maand je statistieken krijgt te zien. Dit brengt behoorlijk wat inzichten met zich mee, zonder dat het veel moeite kost. Je data blijven privé en worden niet naar derden gestuurd, wel zo fijn om te weten. Benieuwd? Je kunt hem hier downloaden voor je telefoon.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 14 juni 2023