Deze oefening helpt je uit de draaimolen in je hoofd te stappen

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met deze oefening maak je weer ruimte.

Waar je hoofd van vol kan raken, is als je je brein iets onmogelijks wilt laten doen, zegt psychiater Olivier van Strien van Kenter Jeugdhulp. “Je zit ergens mee, bijvoorbeeld of je baan wel bij je past. En je hoofd blijft maar in hetzelfde cirkeltje ronddraaien: het salaris is zo goed, maar ik vind het niet leuk, maar wat moet ik dan… Door steeds dezelfde gedachten af te lopen probeer je de puzzel op te lossen, terwijl het je geen nieuwe inzichten oplevert. Hoe meer je dat beseft, hoe beter het je misschien lukt om ermee te stoppen.

Rondspokende gedachten

Stap uit die draaimolen en probeer iets nieuws. Schrijf bijvoorbeeld elke werkdag op wat leuk was op je werk en praat daarover met anderen. Dat geeft een ander gevoel.” Of schrijf die rondspokende gedachten op. “Zo neem je er afstand van, alsof je ze met je pen van je hoofd overhevelt naar het papier,” zegt Van Strien. “Je kunt er dan van een afstand naar kijken: wat staat hier? Wat zit me dwars? Als je dat elke dag doet, bijvoorbeeld voor je gaat slapen, kun je kijken of er nog iets nieuws bij komt. Of staat alles er al? Als dat zo is, hoef je er eigenlijk niet nóg eens over na te denken. Misschien blijft het dan op een dag gewoon stil in je hoofd. Of je vindt een manier om je probleem te hanteren.”

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 17 augustus 2023