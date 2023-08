Dit effect heeft warmte op je mentale gezondheid

De hitte ontvluchten met een koude douche, een duik in het zwembad of door dichtbij de ventilator te zitten? Helaas is dit niet voor iedereen een oplossing. Met als gevolg fysieke, maar mogelijk ook mentale problemen. Er ontstaan steeds meer psychische problemen door de extreme warmte, blijkt uit onderzoek vanuit de VS.

Momenteel treft een hittegolf verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten en delen van Europa. Ook in ons land wordt het in de zomer alsmaar warmer en warmer. De fysieke gevolgen kennen we onderhand wel: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Maar de relatie tussen warmte en mentale gezondheid is nog niet helemaal duidelijk.

Spoedeisende hulp

Een studie uit de VS, onder meer dan twee miljoen mensen, toont aan dat Amerikanen tijdens perioden van extreme hitte vaker met psychiatrische en psychische problemen naar de spoedeisende hulp gingen. Dit meldt Dr. Robert Bright, een psychiater van de Mayo Clinic aan News Network.

Vorig jaar vertelden ook de onderzoekers van de Boston University of Public Health aan Knack dat je op warmere dagen eerder te maken krijgt met angstige gevoelens, problematisch middelengebruik en extreme stress. Met stemmingswisselingen en zelfs een depressie tot gevolg.

Medicijngebruik

Bepaalde medicijnen, voorgeschreven voor psychische aandoeningen, kunnen het risico op hittegerelateerde problemen vergroten. Diuretica, ook wel plaspillen, bijvoorbeeld. Deze medicijnen kunnen zorgen voor een verhoogde urineproductie, wat kan leiden tot uitdroging, met als gevolg veranderingen in de geestelijke gesteldheid en verwardheid.

Hitte reguleren

Ook met het medicijn lithium moet je met warm weer oppassen. Dit medicijn wordt vaak gebruikt bij een bipolaire stoornis, depressie of clusterhoofdpijn. Bij dit soort medicijnen kan het lastiger zijn om hitte te reguleren. Je voelt dan niet dat je te warm bent en hebt niet het vermogen om te zweten. “Ik heb mensen gezien die rondliepen met zware bontjassen terwijl het buiten 37 tot 40 graden was, zonder te beseffen dat dit komt door hun gebrek aan temperatuurregeling of vermogen om hun lichaamstemperatuur te reguleren,” aldus Dr. Bright.

Thuisarts.nl adviseert, bij gebruik van lithium, met warm weer: zorg ervoor dat je genoeg zout binnenkrijgt en dat je genoeg drinkt. Eet bijvoorbeeld hartige dingen en drink zodra je dorst krijgt.

Gevolgen in Nederland

Arts op de spoedeisende hulp Heleen Lameijer, op Instagram bekend als @makesciencework, merkt op de SEH niet veel van de warmte. “Het is gelukkig zo dat mensen hier in Nederland niet echt op de spoedeisende hulp komen door mentale klachten gerelateerd aan het warme weer”. Zelfs niet wat betreft fysieke klachten. “Soms komen er wel mensen met een hitteberoerte, of uitdroging (met name oudere mensen), maar het valt mij niet direct op dat dat nu anders is dan andere jaren.”

Agressief

Waarvoor we niet op de spoedeisende hulp terechtkomen – tenzij het uit de hand loopt – maar mentaal wel last van kunnen hebben, is agressie. We kunnen door de hitte namelijk agressiever worden, meldt Het Laatste Nieuws. Hoe komt dat? Heel simpel: als het warm is, stijgt je lichaamstemperatuur. Daardoor worden chemische processen in je lichaam versneld die bijvoorbeeld hormonen aanmaken. Ook wordt je interne ‘klok’ erdoor beïnvloed. We krijgen het idee dat de tijd sneller gaat. Door de hitte nemen we minder lang de tijd om een beslissing te maken en handelen we vaak impulsief. Wat er dan gebeurt, is dat we met veel minder informatie toch keuzes maken. Die pakken soms negatief uit. Confrontaties kun je dus beter doorschuiven tot aan de herfst.

Tips bij warmte

Is het voor jou niet mogelijk om makkelijk de koelte op te zoeken, met bijvoorbeeld een airco of een zwembad in de tuin? Dan raadt Dr. Bright aan om koele, openbare ruimtes op te zoeken. Zoals het winkelcentrum, een bibliotheek of de supermarkt. Of lees dit artikel: Houd je hoofd koel: 10x dit kun je het beste doen om af te koelen.

