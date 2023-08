Dit kan helpen om je volle hoofd even te ‘vergeten’

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met simpele strategieën maak je met taal weer ruimte.

Taal heeft toverkracht. Metaforen, gedichten, literatuur, humor: ze kunnen je zo in je hart raken dat je je volle hoofd helemaal vergeet. Manon Miessen: “Ik lees nu Crossroads van Jonathan Franzen, en ik moet zo lachen om hoe hij de kleinzieligheid van de hoofdpersoon beschrijft; die herken ik zo goed. Voor mij is het een spiegel voor iets waarop ik vastloop.”

Wat jou raakt in een roman, een grap of gedicht gaat altijd over jezelf. Het verruimt je perspectief als je erom kunt lachen of huilen. Datzelfde doet taal als het je helemaal wegvoert van hier. Als iemand je meeneemt in een verhaal: stel je eens voor dat je… kon vliegen! Daar gá je al. Ineens wordt alles mogelijk.

Meer lezen

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 20 augustus 2023