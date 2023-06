Een slechte dag? Deze hobby maakt ’m beter, volgens onderzoek

Van die dagen dat je theemok uit je handen valt en je nét de bus mist. Een moeilijk gesprek hebt of alles in de soep loopt. Uit onderzoek blijkt dat mensen op zulke mag-ik-al-naar-bed-dagen massaal aan het lezen slaan. Dit is waarom.

Meer dan tweeduizend mensen in Engeland vulden de enquête van brancheorganisatie Publishers Association in. De belangrijkste vraag: welke tijdsbesteding geeft je de beste vorm van ontspanning op een slechte dag? Maar liefst een derde koos voor een boek. Streamingdiensten, scrollen op social media, naar de radio luisteren en naar de kroeg of bioscoop gaan werden allemaal minder gekozen. Alleen televisie kijken scoorde hoger dan het boek met 54 procent.

Volgens Dan Conway, directeur van Publishers Association, laat het onderzoek (dat wellicht niet helemáál representatief is, aangezien het om een boekenbrancheorganisatie gaat) zien dat boeken niet alleen goed zijn voor je mentale gezondheid en welzijn, maar dat literatuur ook van hoge waarde is. “Boeken zijn een uitstekende manier om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur,” zegt hij in een artikel voor The Guardian. “Als we dat kunnen delen met vrienden en familie, maken we een grotere impact op elkaars leven dan we misschien denken.”

Ook uit de cijfers komt naar voren dat boeken (nog steeds) veel gelezen worden. Vorig jaar zijn er heel wat records verbroken in de Engelse uitgeefwereld. Zo waren er nog nooit zo veel fysieke boeken verkocht in één jaar. Het meest verkochte exemplaar? De graphic novel Heartstopper van Alice Oseman.

Tekst Bente van de Wouw Bron The Guardian Fotografie ©Dina Marie Giangregorio/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 28 juni 2023