Toe aan een opgeruimder hoofd? Zo zorg je voor een mentale schone lei

Meer bewegen, minder afspraken, vaker naar buiten: veel mensen bedenken goede voornemens en realiseren zich een paar maanden later dat hun doelen niet behaald zijn. Dat veroorzaakt onrust in je hoofd. Hoe zorg je toch voor een schone lei?

Door ‘mislukte’ voornemens in combinatie met de dagelijkse ratrace, kun je je neerslachtig of gespannen voelen. Het lijkt dan zo’n prettig idee om, net als in je woonkamer, weer eens een grote schoonmaak te houden. Maar dan in je bovenkamer. Alle troep eruit, alles weer even sorteren, afstoffen, netjes maken. Het stellen van doelen kan dan helpen om weer rust in je hoofd te krijgen.

The fresh start effect

Uit onderzoek blijkt dat het zetten van bepaalde ankerpunten kan helpen om dat volle hoofd op te ruimen en nieuwe, betere gewoontes door te voeren. Uit onderzoek van The Wharton University of Pennsylvania blijkt dat het koppelen van een doel of voornemen aan een specifiek moment de kans op succes vergroot: the fresh start effect.

Voor velen is dit op 1 januari, maar dit kan net zo goed je verjaardag of de eerste dag van de lente zijn. Onderzoekers toonden aan dat the fresh start effect in de lente zelfs nog sterker is. Voor het aanpakken van slechte gewoontes of het inlassen van een reflectiemoment kun je dus het best een paar specifieke momenten in het jaar prikken, waarvan een in de lente.

Stok achter de deur

Volgens Katy Milkman, hoogleraar aan de Amerikaanse universiteit, werkt the fresh start effect het beste als je een stok achter de deur hebt, zoals een spaardoel met automatische afschrijvingen of een lidmaatschap van een sportclub waarvan je elke maand de factuur ontvangt. En ook met een aantal kleine handelingen kun je zorgen voor een schone lei, vertelt de expert aan The Washington Post.

6x dit kan helpen om je geest op te ruimen

Van je af schrijven

Leg een notitieboekje op je nachtkastje en schrijf elke avond voor het slapengaan al je gedachten en zorgen van je af. Maak die afspraak

We hebben allemaal wel iets wat we maar blijven uitstellen. Een tandartsbezoek, doktersonderzoek of intake bij de fysio. Ga. Het kan je ruimte in je hoofd geven. Los een probleem op

Net als die vervelende afspraak, hebben de meeste mensen ook wel een sluimerend probleem dat ze maar niet fiksen. Stress over je administratie, het mediteren wil maar niet lukken of je hebt nog geen kattenoppas voor de zomer. Pak het aan en je zult merken dat het rust brengt. Regel hulp bij je administratie, zorg voor een meditatiebuddy die je motiveert en googel naar een kattenoppas. Lees

Ook jij hebt vast een boek liggen waaraan je wilt beginnen, maar waarvoor je telkens ‘geen tijd hebt’. Steeds laat je het liggen voor het juiste moment. Dat moment is nu. Eraan beginnen kan echt opluchten. Plan een reis

Verschillende onderzoeken bewijzen dat alleen al het vooruitzicht op een vakantie voor een geluksboost zorgt. Stel (opnieuw) doelen

Je kunt er wel af en toe over nadenken, maar door hier goed de tijd voor te nemen, vergroot je de kans dat je ze haalt. Ook kunnen je doelen en waarden veranderen, dus is het belangrijk om er regelmatig bij stil te staan. Schrijf de antwoorden op deze vragen eens op.

Hoe wil je herinnerd worden?

Wie wil je zijn?

Wat vind je belangrijk?

Wat betekent succes voor jou?

Wat maakt het leven de moeite waard?

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Washington Post Fotografie ©Ulas&Merve/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 13 mei 2023