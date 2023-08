Dit is het effect van alcohol op je brein

Drink jij ook wel eens een wijntje? Of meer? Detoxcoach Jacqueline van Lieshout vertelt wat alcohol met je doet.

Geen feestje zonder drankje, toch? Alcohol is lastig te laten staan, zegt Jacqueline van Lieshout, die de boeken Wat wil je drinken? en Ontwijnen schreef. “Dat het zo ontzettend moeilijk is om ermee te stoppen, komt doordat je alleen nog maar met behulp van die drug grote hoeveelheden dopamine aanmaakt. Als je denkt dat je zonder wijn of bier niet optimaal kunt genieten van een vakantie, weekend of lunch, komt dat door je verslaving aan alcohol als katalysator van de aanmaak van dopamine. Het zit dus niet alleen tussen de oren, het heeft een biochemische oorzaak.”

Drinken is drinken

Om dit verschijnsel te ervaren, hoeft je relatie met alcohol niet problematisch te zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde eind vorig jaar een statement waarin alcohol als een grote, lang onderschatte bedreiging voor de gezondheid wordt genoemd en beperkende maatregelen worden aangekondigd. Volgens Van Lieshout is stoppen met drinken de enige manier om onze hang naar alcohol tegen te gaan. “Al ontelbare keren kreeg ik de vraag: ‘Maar wat moet ik dan drinken op feestjes?!’” vertelt ze. “Het is aan jou, maar stoppen is stoppen, drinken is drinken. 98 procent van de drinkers die proberen te minderen, vervalt vroeg of laat weer in het oude drinkpatroon. Wat gezondheidsrisico’s betreft is er geen ondergrens. Een gezonde manier om alcohol te drinken bestaat niet.”

Terug naar fabrieksinstellingen

Zelf drinkt Van Lieshout dan ook helemaal niet meer. Jarenlang was ze detoxcoach op het gebied van voeding, terwijl ze haar eigen stevige drinken niet als een probleem zag. “Het duurde lang voordat ik daar de absurditeit van inzag. Ik praatte het goed, vooral tegenover mezelf. En het hielp dat de rest van de wereld het met me eens was. ‘Het hoort er gewoon bij’, ‘Het is gezellig’, Pluk de dag’ en al dat andere romantische geklets. Maar een kind mist ook de alcohol niet op een feestje. Ik zeg zelf weleens dat ik weer teruggezet ben naar fabrieksinstellingen.Mensen denken dat het niet-drinken nog steeds een issue voor mij persoonlijk is, maar ik ben er gewoon niet meer mee bezig.”

Grijs gebied

Waar begin je als je wilt stoppen met drinken? Soms besluit je lichaam het voor je, vertelt Van Lieshout. “Een life changing event kan een reset tot gevolg hebben. Bewust of onbewust is er een moment geweest dat jouw lichaam en geest er klaar mee waren. Zo’n sterke intrinsieke motivatie heb je ook wel nodig om af te komen van een afhankelijkheid van een harddrug als alcohol.” Maar je hoeft niet met een drankfles bij de bushalte te zitten om aan onze relatie met alcohol te willen werken, zegt ze. “Ik help veel ‘grijze gebied’-drinkers, mensen die op een punt zijn aangekomen dat ze actie willen ondernemen. Meest gehoorde opmerking van cliënten? ‘Alles wat ik zocht in een fles wijn, vond ik pas toen ik ermee stopte.’”

Tekst Esmee Langereis Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 23 augustus 2023