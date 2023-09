Het zorgeloze zomergevoel, hoe houd je dat vast? 6x tips van Irene

De zomer is (nu al) weer voorbij. We kunnen (hopelijk) weer uitgerust aan het werk en naar school. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat zorgeloze gevoel vasthoudt? Hoe zorg je voor meer rust? Flow’s creative director Irene geeft tips.

Wat mis ik dat zomergevoel. Dat gevoel waarin je door de dagen lijkt te zweven en het er allemaal niet toe doet. Dagen waarin alles licht is. Dagen waarin ik niet denk maar ben. En ik hoor en zie het overal om me heen, we missen en masse de oplaadmomenten. Terwijl we die zo nodig hebben.

Wanneer het leven me overspoelt

Gelukkig weet ik inmiddels wat ik zelf kan doen om ze te creëren. Na dertien jaar Flow maken en me te hebben verdiept in mindfulness, positieve psychologie en gedragsverandering heb ik handvatten gevonden waarmee ik aan de slag kan als ik het gevoel heb dat het leven me overspoelt. Als ik merk dat ik tegen de stroom in aan het zwemmen ben in plaats van zorgeloos op de golven drijf.

Omdat ik jou ook een nazomer gun vol oplaad­momenten, hierbij mijn trukendoos voor meer rust:

Ik leg mijn mobieltje vaker weg. En ik zet alle meldingen uit, geluiden uit, wijzig instellingen op socials zodat ik minder mensen volg of in mijn timeline zie (het is even puzzelen, maar het geeft zo veel rust!).

Ik check minder nieuwsapps en concentreer me op de papieren krant – lekker maar één keer per dag.

Ik mediteer wat vaker (mijn favoriete app: Insight Timer).

Ik focus zo veel mogelijk op mijn zintuigen. Als ik me niet oké voel, ga ik ze allemaal af: wat ruik ik, wat hoor ik, wat zie ik, hoe voelt de lucht op mijn huid. Deze mini-oefening is echt een magisch dingetje – en zo handig, want je hebt je zintuigen altijd bij je.

Ik maak elke dag een lijstje in mijn hoofd van de dingen die fijn waren of zijn.

Ik ga zo vaak mogelijk de natuur in, omdat het ritme van de seizoenen zo rustgevend werkt.

Spontaan

En nee, zelfs met deze trukendoos ben ik niet altijd blij en relaxed en zen. Maar ik weet wel: dat is oké. Want de grootste les die ik leerde, is dat het er allemaal mag zijn. En soms komt dat zorgeloze gevoel spontaan langs.

Voel ik de wind door mijn haar, ruik ik ineens een vleugje herfst, lacht er iemand naar me als ik langsfiets, zie ik in de berm een bloemetje. En dan weet ik weer: het gevoel van de zomer is er altijd, ergens in je. Als je het maar de ruimte geeft.

