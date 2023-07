Hoe geef je je hoofd even vrij deze zomer?

De zomer van het lege hoofd, is het thema van het Flow Vakantieboek van dit jaar. Een beetje ruimte voor nieuwe ideeën: creative managing editor Caroline ziet het wel zitten.

Een hoofd zonder gepieker en afvinklijstjes, zonder deadlinestress en een stem die zegt dat het altijd nog beter kan: er zijn weinig dingen die me meer een gevoel van luxe geven dan een ‘leeg’ hoofd. Een hoofd waar alleen simpele dilemma’s in voorkomen als: zal ik vóór of ná het ontbijt een baantje zwemmen? Of: welk boek van de stapel zal ik als eerste gaan lezen?

Gewoon een beetje ruimte

De hele zomervakantie met een ‘leeg’ hoofd rondlopen lukt me bijna nooit, en dat hoeft ook niet: het moet ook weer geen saaie boel worden daarboven. Gewoon weer een beetje ruimte voor nieuwe ideeën en plannen is al genoeg.

Zo haalde ik ooit bij thuiskomst – ik had mijn koffer nog niet eens uitgepakt – mijn overvolle keukenkast leeg omdat ik in een klein Grieks huisje zo blij werd van een gammele houten keukenla met slechts zes mooie kopjes en zes mooie borden (inmiddels is mijn keukenkast weer vol, maar dit terzijde). En borrelden er tijdens het wandelen – in een zweem van verse oregano – weer nieuwe ideeën op voor mooie verhalen in Flow.

Afkicken van de dagelijkse stress

In onze nieuwe Flow Vakantiespecial helpen we je om je hoofd weer een beetje leeg te maken. Met verhalen over onder meer kijken door de ogen van een kind, over de woorden die je gebruikt en dat die het verschil kunnen maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel, en over (zo nu en dan) leven zonder sociale media.

Ten slotte stopten we lekker veel paper goodies en DIY-­projecten in de Vakantiespecial. Maar om te beginnen kun je het beste eerst je hersenen wat rust gunnen en afkicken van de dagelijkse (werk-)stress, schrijft journalist Annemiek Leclaire in het openingsverhaal. Hoe? Door te niksen.

Ik wens je een heel fijne zomer, waarin even niets moet.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 19 juli 2023