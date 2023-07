Je bent niet de enige met mind pops: (nare) gedachten die opeens oppoppen

Het lijkt misschien niet zo, maar we hebben allemaal last van mind pops of intrusies. Van die gedachten die je helemaal niet wil denken. Het goede nieuws is dat ze absoluut geen kwaad kunnen. Zo ga je daarmee om.

Je wacht op een trein en denkt opeens ‘oh, als ik nu maar niet spring!’. Of je zit op kantoor en denkt uit het niets ‘stel je voor dat ik hier alles bij elkaar schreeuw.’ Volgens Mind Young noemen we dat ook wel mind pops, intrusies of – heel smakelijk – hersenscheten.

Bij zulke gedachten zijn we misschien bang dat we zoiets écht gaan doen. Misschien stelt dit gerust: dat is volgens de jongerenwebsite een denkfout. Hoe vaak je ook zulke gedachten hebt, ze zorgen er niet voor dat het ook echt gebeurt.

Toch kan zo’n intrusie vervelend zijn. Dan krijg je misschien de neiging om je gedachten te controleren – ‘ik wil daar helemaal niet aan denken’ – waardoor ze nóg vaker terugkomen. Gedachten hebben we namelijk, hoe graag we dat ook zouden willen, niet onder controle. Mind Young vergelijkt het met een ballon onder water proberen te houden. Hoe harder je duwt, hoe harder de ballon terugduwt. Laat je die ballon gewoon bovendrijven, dan merk je pas hoe licht ie eigenlijk is.

Hoe ga je dan om met intrusies?

Beschouw ze als van die reclame pop ups op websites. Ze komen regelmatig op en als dat gebeurt, klik je ze weer weg zonder er veel aandacht aan te besteden. Fantaseer dat die gedachten uitgesproken worden door een grappig figuur, zoals een cartoon. Grote kans dat je de gedachten daardoor minder serieus neemt en er zelfs om kan lachen. Onthoud dat denken en doen heel verschillend zijn. Hoe veel je ook denkt, je blijft altijd de baas over wat je daadwerkelijk doet. Als je dat beseft, neemt de angst voor zo’n gedachte al af.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Mind Young Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 20 juli 2023