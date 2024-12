Last van een winterdepressie? Deze tips kunnen helpen

Nu de dagen weer korter worden en we vaker in het donker zitten dan we lief hebben, kan-ie opspelen: de winterdepressie. Wat kun je ertegen doen? We delen tips.

Gepubliceerd op 13 oktober 2020 Laatst bewerkt op 3 december 2024

Wat is een winterdip of een winterdepressie eigenlijk? De naam zegt het al: een dipje dat in relatie staat met de winter en alles wat daarbij komt kijken: kortere dagen, minder daglicht en een lagere temperatuur. Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben ongeveer drie op de honderd Nederlanders last van een winterdepressie, vrouwen vaker dan mannen.

De symptomen van een winterdepressie

Het kan ervoor zorgen dat je je wat neerslachtig voelt, of vooral heel erg moe of hongerig. Niet iedereen heeft last van de winterdip en de klachten verschillen. Volgens het UMCG kun je bijvoorbeeld ook aankomen in gewicht, minder zin hebben in het ondernemen van activiteiten en ook minder ruimte hebben voor sociaal contact. Maar er is ook goed nieuws: zodra het voorjaar voor de deur staat, verdwijnen al die symptomen weer.

Hoe ga je om met zo’n terugkerende depressie? Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, vind je hieronder meerdere tips die kunnen helpen.

Tips tegen de winterdepressie

Ga vaker naar buiten

Eigenlijk altijd een goed idee, ook in de zomer, maar af en toe een frisse neus halen zorgt ervoor dat je meer daglicht opneemt en daarmee ook meer vitamines (vooral vitamine D).

Blijf in beweging

In beweging blijven en naar buiten gaan in de winter is een stuk lastiger als je moe bent en het buiten koud en donker is. Maar regelmatig sporten kan je juist helpen als je minder lekker in je vel zit. Ga een stukje wandelen, zoek de natuur op of doe thuis wat oefeningen. Wie overdag meer daglicht krijgt, slaapt daarom beter. Genoeg daglicht doet bovendien veel goeds voor je humeur.

Zoek een vast ritme bij een winterdepressie

Een redelijk vaste routine kan helpen om je biologische klok weer goed af te stemmen. Probeer op een vast tijdstip naar bed te gaan en op een vast tijdstip weer op te staan. Inspiratie nodig voor een ochtendroutine? Acht redactieleden delen hun eigen routines.

Bedenk wat de winter juist leuk maakt

Ieder seizoen heeft zijn eigen positieve kenmerken, ook de winter. Een warme douche na een wandeling in de kou, onder een dekentje op de bank een boek lezen terwijl de regen tegen het raam tikt, vaker met familie zijn rond de feestdagen. Zoek voor jezelf de lichtpuntjes en integreer die in je dagelijks leven. Inspiratie nodig? We delen 13 ideeën om de winter meer te beleven.

Lichttherapie



Volgens lichtspecialist Jan Denneman is daglicht belangrijker dan mensen denken. ‘Goed licht is net zo belangrijk als gezond eten en gezonde lucht. Je bent overdag fitter, je stemming is beter en je hebt een betere nachtrust,’ vertelt hij in het Algemeen Dagblad. Bij lichttherapie wordt er gebruik gemaakt van een lamp die hetzelfde licht uitstraalt als daglicht. Overweeg je het bij een winterdepressie? Raadpleeg dan eerst de huisarts, die kan je deskundig advies geven.

