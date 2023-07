Ook verslaafd aan prikkels? Je hebt écht minder nodig dan je denkt

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en schrijft ze over wat dat haar brengt. Deze keer: je hebt niet zoveel nodig.

Soms vraag ik me af waarom we het leven zo opdoffen. Met spullen, maar ook met afspraken, taken, dingen waar je bij moet zijn (hey, fomo!) en vul zelf maar aan. Want puntje bij paaltje zijn het niet die prikkels die ons gelukkig maken, maar eerder het gebrek daaraan.

Prikkels maken het lastig om minder te doen

Prikkels (en daarmee bedoel ik alles wat niet niks doen is) zijn overal. En als je het mij vraagt, worden het er alleen maar meer. Dat maakt ons tot op zekere hoogte gelukkig (je hebt die drukte ook nodig), maar tegelijkertijd leidt het ons af. Het leidt ons af van het niks doen.

Al het vermaak dat zich vaak al op tien centimeter afstand van ons bevindt (lees: je telefoon) laat ons nog maar weinig niks doen. Tezamen met nieuwe ideeën, technologieën, producten en trends geven we onze hersenen veel te verwerken. En dus voelen we ons overweldigd en vermoeid, maar vaak snappen we niet waarom.

Terwijl juist minder doen ons gelukkiger maakt

Ik herken me daar maar al te goed in. Prikkels zijn mijn jam. Niet per se omdat ik dat nu zo graag wil, maar meer omdat ik eraan gewend ben. Verslaafd misschien zelfs. Ook al neem ik mezelf voor om niks te doen, ik kan er niet omheen. M’n telefoon, een serie op tv, alle leuke dingen die ik wil ontdekken in m’n nieuwe woonplaats, ze zijn overal.

Totdat ik een weekend verdween in een boshuis in de Zweedse natuur. Telefoon op stil, de bossen om me heen, geen verplichtingen en een boek onder m’n arm. Wakker worden van de tjilpende vogels, buiten m’n pilatesmat uitrollen en geen afleiding van de bruisende stad en alles wat er te doen valt.

Tune ’s wat vaker uit

Pas toen ik het had, merkte ik wat ik nodig had: helemaal niks. Ik besefte me weer eens dat je om lekker in je vel te zitten, de prikkels om je heen beter kunt minimaliseren dan overal op in gaan. Je kunt beter even uittunen dan het volume hoger zetten.

We mogen absoluut blijven genieten van alle nieuwe producten, trends, technologieën en ideeën, zolang we ook de leegte maar vaak genoeg omarmen. Want vaak zijn het die momenten waarop je jezelf weer terugvindt.

Lees meer

Tekst Lisanne van Marrewijk Gepubliceerd op 14 juli 2023