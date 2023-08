Mindfulnessexpert Marisa Garau: ‘Geen wonder dat veel mensen zich onvervuld of gefrustreerd voelen’

Echte verwondering ervaren of zorgeloos spelen, kunnen we dat eigenlijk nog wel? Freelance redacteur Christine van der Hoff probeert het uit en vraagt advies aan mindfulnessexpert Marisa Garau.

Natuurlijk kun je als volwassene dat gevoel van oeh en ah nog steeds ervaren, onder bepaalde voorwaarden. Als je met iets onverwachts wordt geconfronteerd of iets nieuws onderneemt, voel je iets wat sterk lijkt op kinderlijke verwondering. Zoals een reis naar een land waar je nooit eerder bent geweest. De bries ruikt anders, de zon lijkt zonniger en je kunt geen letter lezen op de verkeersborden: hoera!

Een vergelijkbare gevoelsstortbui – opwinding, ontdekking, vervoering – overvalt je bij het luisteren naar nieuwe muziek, of eigenlijk alles wat die nieuwnieuwnieuw-kick geeft: films, boeken, kunst, trends, technologische ontwikkelingen, mode. Maar ja. Aangezien alles went en slijt, is er volgende zomer een andere bestemming aan de beurt en worden de kussenhoezen op de bank die je ooit per se wilde hebben na een poosje vervangen.

Door kinderogen naar de wereld kijken, kun je oefenen

Bij die eeuwige zucht naar nieuw horen daarom ook bedenkingen en twijfels. Want als alles op den duur gaat vervelen, kunnen volwassenen de mooie dingen in het leven dan wel echt waarderen, zoals een kind doet? Of verschilt het misschien per individu? Goed nieuws, zegt mindfulnessexpert Marisa Garau: dat vermogen om door kinderogen naar de wereld te kijken, kun je oefenen, ook als je denkt dat je het kwijt bent.

“We worden zo opgeslokt door de drukte van ons westerse bestaan, dat we langs de schoonheid van het leven heen haasten,” zegt ze. “Geen wonder dat veel mensen zich onvervuld of gefrustreerd voelen. Gelukkig kunnen we die gevoelens transformeren met de kracht van mindfulness.” Een oefening daarin vind je hier.

Tekst Christine van der Hoff Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 24 augustus 2023