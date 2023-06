Gestrest? Moe? Bleh? Zo herstelt je lichaam en laad je weer op

Stress is van belang voor het neerzetten van een prestatie, maar ontstressen is minstens zo belangrijk. Toch doen we dat te weinig.

Het is belangrijk dat je weet hoe je rust vindt, zowel op het moment dat je vermoeid bent door stress, maar eigenlijk ook al daarvoor. In de School of Flow-training Omgaan met stress leer je die rust en ruimte voor jezelf creëren.

Waarom word je moe door stress?

Dat stress en spanning je uitput, is niet zo gek. Stress zet je lichaam aan om in actie te komen: stresshormonen komen vrij en je lichaam wordt in paraatheid gebracht. Dat is handig voor even, maar als dit lang aanhoudt, put het je uit. Je voelt je moe, leeg en simpele dingen kosten je meer moeite dan normaal.

Als je je moe voelt na een stressvolle periode is dat een signaal dat je rust mag nemen. Eigenlijk net zoals andere signalen dat zijn, denk aan moeite met keuzes maken, gebrek aan focus, hoofdpijn, buikpijn, etc. De stress heeft roofbouw gepleegd op je lichaam en nu is het tijd om even niets te doen.

We geven onszelf te weinig rust

Dat klinkt logisch, maar toch geven we onszelf die rust maar weinig. Er is vaak alweer een volgende taak, deadline of prikkel die op ons staat te wachten waardoor we ‘aan’ blijven staan. “Door de eindeloze stroom aan prikkels lijkt het alsof we altijd iets moeten, geen rust kunnen nemen en nooit klaar zijn,” vertelt neuropsycholoog Margriet Sitskoorn..

“In combinatie met de oude informatieverwerkingsmechanismen in ons brein zorgt dat ervoor dat we veel onterechte angst ervaren, eenvoudig tegen elkaar op te zetten zijn en ons opgejaagd, overspoeld en vaak machteloos voelen.”

Hoe herstelt je lichaam weer?

Het systeem in onze hersenen wordt voortdurend uitgedaagd en dus voelen we ons zowel fysiek als mentaal moe en futloos. Maar er is een tegengif, aldus Margriet Sitskoorn. We moeten ons systeem weer in de ruststand brengen.

“Als we het vermogen ontwikkelen om zinvolle en zinloze prikkels van elkaar te scheiden, als we onze eigen aandacht weer gaan reguleren zodat we niet overal op reageren én als we af toe eens de stilte opzoeken, zijn we weer beter in staat om ons eigen pad uit te zetten,” legt ze uit.

Keer overload de rug toe

Haar tips? “Ga eens offline, mediteer, loop door het bos en pak een boek. Keer overload de rug toe en leef.” Als je minder overspoeld word door prikkels, ga je meer zien, horen, ruiken en voelen en dat maakt gelukkiger, concludeerde journalist Roos van Hennekeler toen ze onderzoek deed naar een simpeler leven.

En dat klopt, want door een overload aan plezierige prikkels kan ons brein zichzelf minder gevoelig maken voor plezier, om ons beloningssysteem in evenwicht te houden, verklaart Stanford-psychiater Anna Lembke.

Rust vinden dus, en je zintuigen weer de kost geven. Dat betekent voor iedereen wat anders. In de korte training Omgaan met stress leer je in drie lessen van een uur hoe je op jouw manier rust en ruimte creëert. Met tips en inzichten van deskundigen en een digitaal werkboek met verhelderende oefeningen.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 20 juni 2023