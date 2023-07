Hoe ga je om met een vertekend of negatief zelfbeeld?

Een positief of negatief zelfbeeld is een belangrijk onderdeel van hoe je in je vel zit. Maar het beeld dat we van onszelf hebben, is lang niet altijd zo accuraat als we denken.

Hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt voor een groot deel hoe je je gedraagt, tegen jezelf praat en ook hoe je met anderen omgaat. Wat als je negatief over jezelf denkt?

Wat is een negatief zelfbeeld?

Je zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt, zowel intern als extern. Cleveland Clinic beschrijft het ook wel als je interne woordenboek waarmee je jouw karakter beschrijft, zoals slim, aardig, egoïstisch, getalenteerd en mooi. Deze lijst aan kenmerken vormt een beeld van jouw sterke en zwakke punten, of wel: jouw zelfbeeld.

Dit beeld dat je van jezelf hebt, is dynamisch en veranderlijk. Je bouwt er gedurende je hele leven aan en het is niet in steen gebeiteld. Net zoals je zelf verandert, verandert ook het beeld dat je van jezelf hebt. En daar heb je dus ook invloed op, lezen we op PositivePsychology.

Het belang van een positief zelfbeeld

Als je een vertekend zelfbeeld heb, heb je een beeld van jezelf dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Je ziet karaktereigenschappen van jezelf positiever of juist negatiever dan ze in het echt zijn.

Als je negatief over jezelf denkt, heeft dat effect op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Het hebben van een positief beeld van jezelf is dan ook belangrijk om lekker in je vel te zitten.

Zelfvertrouwen en zelfbeeld

Je zelfbeeld heeft veel te maken met jouw zelfvertrouwen, maar ze zijn niet hetzelfde. Zelfvertrouwen is het gevoel van respect voor jezelf en heeft betrekking op hoe positief (of negatief) je over jezelf denkt. Een negatief zelfbeeld heeft effect op jouw zelfvertrouwen en beïnvloedt voor een groot deel hoe je je voelt.

Zelfbeeld en externe goedkeuring

Eigenwaarde is het gevoel dat je er mag zijn, geliefd bent en ruimte in mag nemen, vertelt klinisch psycholoog Adia Gooden in haar TED Talk. Maar veel mensen halen hun gevoel van eigenwaarde uit de mening en waardering van anderen.

We baseren ons zelfbeeld op hoe anderen ons zien en bepalen hoe waardevol we zijn door de dingen die we doen of hebben. Gooden: “Onze eigenwaarde is verbonden aan wat we bezitten of bereiken.” Zo blijkt uit onderzoek dat zeven op de tien vrouwen zich depressiever en bozer voelt na het zien van foto’s van modellen.

Een nieuwe blik op jezelf

Van sommige dingen had je misschien bedacht dat je ze zou worden: een gangmaker, wereldreiziger of een goede spreker. Maar je komt erachter: ik ben dat niet. Dat geeft niks, denkt journalist Peggy van der Lee, het kan juist het begin van iets nieuws zijn.

Afscheid nemen van de dingen die je dacht of hoopte te zijn, is volgens psychotherapeut Riekje Boswijk een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen.

Meer zelfcompassie ontwikkelen

Volgens PositivePsychology kun je verschillende dingen doen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Het platform maakte een gids voor meer zelfcompassie die je gratis kunt downloaden. Wat daarnaast nog meer helpt om aan een positief zelfbeeld te werken? Een paar tips:

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Anna Malgina/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 25 juli 2023