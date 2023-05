Oefening: teken je eigen comfortzone-cirkel

Hoe gaat het met jouw comfortzone en doe je wel eens iets daarbuiten? Door je eigen comforzone-cirkel te tekenen kom je erachter welke dingen je goed afgaan en energie geven, welke dingen je zenuwachtig maken of wat je nog even niet durft.

Hoe vaak doe je nog iets wat écht buiten die veilige zone ligt? Denk eens terug aan gisteren en eergisteren of vast vooruit aan morgen. Ben je op dezelfde manier naar je werk gegaan? Heb je min of meer dezelfde lunch klaargemaakt? Dezelfde mensen gesproken? Is morgen heel voorspelbaar en overmorgen en de dagen daarna eigenlijk ook?

“Als dit patroon je gelukkig maakt, is dat prima, je kunt ervoor kiezen het zo te laten,” vertelt neuropsycholoog Margriets Sitskoorn. “Maar voordat je het weet, zijn je dagen zo vol gepland dat er nog nauwelijks ruimte is voor het onverwachte, het onbekende, voor verbazing en dromen.”

Teken je comfortzone

Hoe ziet jouw comfortzone-cirkel er uit? Download en print de lege cirkel of teken zelf een cirkel met vier ringen.

In het hart van de cirkel staan de dingen die je heel goed afgaan en waarbij je je fijn voelt.

In de ring daaromheen staan de dingen waar je je wel even toe moet zetten. Je doet ze wel, maar van tevoren kunnen ze je zenuwachtig maken.

In de derde ring staan activiteiten en dingen waarvoor je op dit moment (nog) niet de moed kunt opbrengen.

En in de buitenste ring zitten de dingen die je ooit nog wel graag zou willen doen, maar die je nu nog te eng vindt.

Wat zie je? Wat valt je op? Wat zou je graag nog willen doen?

Gepubliceerd op 25 mei 2023