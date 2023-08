Hoe je ruimte maakt in je hoofd door te focussen op je lichaam

Je geest en lichaam staan met elkaar in verbinding. Een kalme geest zorgt voor een kalm lichaam, en vice versa. Steeds meer onderzoek wijst dat uit.

En dus is somatische therapie, een lichaamsgerichte therapie waarbij de focus ligt op de verbinding tussen lijf en geest, in opkomst, schrijft De Morgen. Want door te focussen op je lijf, maak je ruimte in je hoofd.

Ruimte in je hoofd

En laten we daar – in deze door stress en prikkels gestuurde maatschappij – wel wat van kunnen gebruiken: ruimte in ons hoofd. Hoe meer stress (en stressklachten) we ervaren, hoe belangrijker het wordt om onze geest rust te geven en te luisteren naar ons lijf.

Ons mentaal welzijn heeft effect op hoe we ons lichamelijk voelen, maar andersom hebben lichamelijke uitdagingen ook hun weerslag op onze mentale gezondheid. Een wisselwerking dus. Somatische therapie is een manier om daarmee aan de slag te gaan.

Somatische therapie

Kort gezegd worden in somatische therapie (wat overigens al ruim honderd jaar oud is) fysieke technieken gebruikt om spanning, stress, trauma en emoties los te laten. De therapie kost tijd – diepgewortelde emoties en trauma’s zijn niet zomaar uit je systeem – maar helpt om je zowel fysiek als mentaal beter te voelen.

Ook meditatie en yoga zijn vormen van somatische therapie die helpen om het bewustzijn van je lichaam, je gedachten en je emoties vergroten, schrijft Psychology Today. En die bewustwording van je lichaam is daarin de eerste stap, vertellen psychologen en integratief psychotherapeuten Eva Zabarylo en Sofie Vanhaecke aan De Morgen.

Wie zich bewust is van wat er in z’n lijf gebeurt, heeft meer grip op z’n emoties.

Waarom is dat zo lastig?

Maar waarom vinden wij mensen het zo lastig om ons niet mee te laten slepen door onze ervaringen, gedachten en gevoelens? Dat komt door ons bewustzijn en zenuwstelsel.

Als we iets meemaken wat ons overweldigd – groot of klein – dan slaan we die ervaring op in ons zenuwstelsel. We ‘bevriezen’ als het ware de ervaring, omschrijft De Morgen mooi.

Door te focussen op je lichaam en met behulp van fysieke technieken af te dalen naar die traumatische ervaring, ga je terug naar de sensaties en gevoelens die je toen had en niet kon verwerken. Oftewel: ze zijn bevroren in je lichaam.

Zo kun je met somatische therapie als het ware met terugwerkende kracht alsnog die energie, emoties en sensaties van toen verwerken. En dat zorgt voor een hoop ontlading en verzachting van de ervaring.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Marjolein Polman

Gepubliceerd op 6 augustus 2023