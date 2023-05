Selfcare kan ook kort en krachtig: twee-minuten-oefeningen van de psych

Zorgen voor een positievere mindset, meer zelfvertrouwen en minder fysieke en psychische klachten, en dat in de tijd dat je je tanden poetst. Geen wondermiddel, wel een klein selfcaremoment dat nuttig kan zijn op mentaal vlak.

Soms kan alles wat je moet doen om je goed te voelen best overweldigend zijn. Je dwingt jezelf misschien om naar die yogales te gaan of toch die mental-health-wandeling te maken, terwijl je er eigenlijk echt even geen ruimte voor hebt.

Het kan dan fijn zijn om te weten dat selfcare ook kort en krachtig kan. En dat, als je geen uren vrij, dure sportlessen of bakken met energie hebt, de twee-minuten-selfcare ook nuttig is. Psychotherapeut Corinne Sweet schreef er Twee minuten voor een positieve mindset over, een boek vol met korte oefeningen en tips voor een mentale opkikker.

Wat heb je nou aan twee minuten?

Uit onderzoek blijkt dat je hoofd dankzij die twee minuten rust krijgt, dat je lichaam en geest ervan opladen, vertelt Sweet in het boek. Als je de tijd neemt voor een korte oefening (het liefst een paar keer per dag), ben je beter opgewassen tegen de uitdagingen van de rest van de dag.

Sceptisch? Dat verbaast Sweet niet: “Je vraagt je vast af wat je in vredesnaam in twee minuten kunt doen om je zelfvertrouwen op te krikken. Maar er zijn een hoop redelijk eenvoudige technieken die je kunt toepassen om allerlei situaties in je leven met meer zelfvertrouwen te benaderen en te doorstaan.” Daarom hier een voorbeeld van zo’n oefening uit haar boek.

Krachtiger de dag door

“Ga staan, zet je handen in je zij en je voeten op heupbreedte. Maak je nek lang en steek je kin naar voren. Houd je hoofd recht boven je romp, ontspan je schouders en zet je knieën niet op slot. Denk aan Wonder Woman of Superman. (…) Blijf een minuut zo staan, spreid dan je armen en houd dit nog een minuut vast.”

Uit onderzoek blijkt volgens Sweet dat er bij een krachtige houding meer testosteron (krachthormoon) in je bloed komt en het gehalte cortisol (stresshormoon) in je lichaam afneemt.

Maar ik heb (ook daarvoor) geen tijd

Mocht je zo druk zijn dat twee minuten (fysiek) oefenen als de zoveelste to do voelt: voor sommige oefeningen hoef je ‘niets’ te doen: enkel nadenken. En júíst tijdens de dagelijkse hectiek loont het om even stil te staan, al is het alleen in je hoofd. De gedachte-oefeningen kun je bijvoorbeeld doen wanneer je je tanden poetst of in de trein zit; zo gaat het ook niet ‘ten koste’ van je schaarse tijd.

Je vindt alle oefeningen, (wetenschappelijke) onderbouwing en andere tips in Twee minuten voor een positieve mindset van Corinne Sweet (Meulenhoff Boekerij).

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron Twee minuten voor een positieve mindset Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 17 mei 2023