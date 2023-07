Tantra, wat is dat nou precies (en wat is de link met seks)?

Kijk jij ook B&B Vol liefde en vraag je je af waar het eigenlijk over gaat als Joy of Walter het over tantra hebben? En wat de link is tussen tantra en seks? We zochten het uit.

“Om tantra hangt altijd een zweem van mysterie,” zegt Marije Oostindie, “‘Iets met seks’ denken mensen. Maar het is een vorm van lichaamswerk waarin je leert bewuster te worden van wat je voelt.”

Oostindie is als docent verbonden aan het Centrum voor Tantra in Amsterdam, ze kwam er veertien jaar geleden mee in aanraking. Tantra is Sanskriet voor ‘expansie’ en ‘bevrijding’ en gaat eigenlijk over dichterbij komen. Bij jezelf en bij de ander.

Je lichaam in plaats van je hoofd

Oostindie: “We hebben ons allemaal aangepast in het leven. Als kind beleefden en uitten we alles intens, maar we hebben geleerd om op een manier tevoorschijn te komen die voor andere mensen niet al te lastig is. Daardoor zijn we van moeilijke gevoelens vervreemd geraakt, en beleven we het leven oppervlakkiger dan zou hoeven.

We voelen misschien minder pijn, maar ervaren tegelijkertijd minder gevoelens van geluk omdat we goedheid en schoonheid minder kunnen laten binnenkomen. Cursisten zeggen weleens het gevoel te hebben ‘alsof het leven als een film aan ze voorbijtrekt’. Dat kan een gevolg zijn van het leven met je hoofd ervaren in plaats van met je hele lichaam.”

Tantra en seks

Tantra heeft dus meer met verbinding dan met seks te maken. Maar waarom wordt dan toch vaak die link gelegd? Dat zit zo, volgens Oostindie. Door het onderdrukken van emoties als verdriet en woede stroomt ‘de vitale levenskracht’ minder ongehinderd door je lichaam. Het is die levensenergie, –‘prana’ in sanskriet – die in tantra ook wel ‘seksuele energie’ wordt genoemd. Vandaar dat de link met seks al snel wordt gelegd.

Verder zijn het vaak de vragen over seksualiteit, waardoor cursisten zich aanmelden, zegt Oostindie. “Juist seks is een domein waarin die verkramping en vervreemding van onszelf zich uit, bijvoorbeeld door moeite met ontspannen, angst voor controleverlies, heel hard werken in bed voor de ander, maar zelf niet zoveel kunnen voelen.”

Wat voel je?

Oostindie leert je weer meer voelen: wat ervaar je, wat wordt er door een opmerking of een oefening in jou aangeraakt, wat vindt er plaats? “Als je dat kunt ervaren ben je wat wij noemen ‘intiem met jezelf’.”

Bij het Centrum voor Tantra begint de beoefening met een zevendaagse introductiecursus. Het is volgens Oostindie zinnig om tantra in een groep te beoefenen, omdat juist te midden van andere mensen van alles wordt getriggerd.

Oostindie leert je goed te kijken en te ervaren wat je voelt op zo’n moment. “Om aanwezig te blijven bij alles wat zich voordoet,” noemt ze dat. “Die bewustwording van wat er in je lichaam gebeurt heeft zijn weerslag op het hele leven. Je hele leven licht erdoor op.”

