Tijd voor de Geest: podcast aflevering 4 met Barbara Tammes

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 4 met Barbara Tammes staat nu online.

Aflevering 4

Barbara Tammes is copywriter en auteur. Zij schreef onlangs het boek Playmode, dat gaat over creativiteit. Het creatieve proces is dan ook de rode draad in dit gesprek. Hoe werkt creativiteit, hoe kun je zelf creatiever worden en hoe komt dat je juist door beperkingen creatiever wordt? Barbara Tammes geeft een uniek kijkje in haar eigen, zeer creatieve brein, en vertelt hoe ze haar geest gezond en speels houdt.

Voor het Museum van de Geest maakte Barbara Tammes een kinderrondleiding. Daarbij is het uitgangspunt om een ‘gebruiksaanwijzing voor je eigen geest’ te maken, zodat iedereen weet hoe ze het beste met je om kunnen gaan. Als bonus krijgt elk kind ook een ‘boekendubbelganger’, een personage uit een boek dat net zo grappig is als jij, net zo bang, of net zo moedig.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

In de serie neemt journalist Karine Hoenderdos een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook wel eens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

Luisteren

Illustratie Clare Owen