Deze tips helpen bij de overgang van student naar professional (en andere grote veranderingen)

Het is een van de grootste veranderingen in je leven: vanuit de schoolbanken richting het werkveld gaan. En hoewel die overgang er op social media vaak rooskleurig uitziet, kan ie ook best spannend en onwennig zijn. Misschien helpen deze tips.

Het zou zo handig zijn geweest, een Hoe overleef ik-boek van Francine Oomen over de verandering van school naar het (fulltime) werkleven. Best vreemd ook, dat er wel gidsen zijn over de meest specifieke onderwerpen (hoe slakken op te voeden of origami voor dummies), maar dat niemand je uitlegt hoe je went aan het zijn van een professional.

Wat moet je doen als je een fout maakt op het werk? Hoe weet je waar je talent ligt en hoe bouw je een fijne band op met collega’s? Wat kun je doen tegen de maak-ik-wel-de-juiste-keuze-paniek en is het erg als je je werk maar zozo vindt? Een ultieme gids is er nog niet (we kijken naar jou, Oomen), maar gelukkig zijn er genoeg tips om je te helpen navigeren.

Tips voor studenten die aan het werkende leven beginnen

Leer door te doen

Iets nieuws doen is altijd spannend en volgens Sarina Virk Torrendell, expert op het gebied van carrière en werk, kun je je daar maar beter aan overgeven. Neem het dag bij dag en leer door te doen. De ene voet voor de andere. Creëer een nieuwe routine voor jezelf

Waar collegejaren een strakke structuur kennen (semesters, vakanties en vakken zijn ruim van tevoren vastgelegd) en je precies weet wat je moet doen om te slagen (goed leren voor dat ene tentamen) zijn de spelregels in het werkveld een stuk minder duidelijk. Het helpt om voor jezelf structuur te creëren. Leg je ambities en doelen vast of ga een goed gesprek met je nieuwe baas aan over elkaars verwachtingen. Verwacht niet van jezelf dat je het allemaal al uitgevogeld moet hebben

Te hoge verwachtingen van het werkleven en jezelf zorgen alleen maar voor teleurstelling, zegt Torrendell in een artikel voor Real Simple. Volgens haar helpt het om de lat wat lager te leggen. Op Instagram zie je het misschien niet terug, maar bij het volwassen leven krijg je stress, chaos en onzekerheid er gratis bij. Dat is niet erg, zolang je niet van jezelf verwacht dat je meteen alles op een rij hebt. Je begint pas net aan je carrière en die is lang, dus neem de tijd om alles uit te zoeken. Wees een beetje lief voor jezelf

Het kan best eng zijn om door een grote verandering te gaan in je leven. Volgens psycholoog Tess Brigham helpt het om naar jezelf met compassie te kijken. “Beschouw die verandering als een proces van vallen en opstaan.” Het hoeft niet in één keer goed te gaan en fouten horen erbij. Daar leer je weer van.

Tekst Bente van de Wouw Bron Real Simple Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 26 juni 2023