5 kleine vragen voor als je even vast zit

Hoe vaak neem je de tijd om stil te staan bij jezelf? Bij hoe je je voelt en waar je heen wilt? Als je even vast zit, helpen vragen over jezelf helderheid te scheppen in een wirwar van gedachten.

Reflecteren is een manier om jezelf te ontwikkelen. Deze verdiepende vragen over jezelf helpen om die zelfreflectie op gang te brengen. Zie ze als een tool of springplank om in je binnenwereld te kruipen.

Reflecteren op jezelf

Iedereen heeft weleens het gevoel vast te zitten. Dat je even niet weet wat een goede keuze is of wat nou eigenlijk bij je past. Op zulke momenten helpen een paar goede, doordachte vragen over jezelf meer helderheid te scheppen in die mentale brei van gedachten, verlangens en prikkels van buitenaf.

“Zelfreflectie is een bepaalde manier van nadenken, beschouwend denken: je kijkt met de bedoeling om inzicht te krijgen in dat wat je bekijkt”, vertelt psycholoog en filosoof Saskia de Jager.

5 vragen over jezelf

Deze vragen over jezelf verdiepen je denkproces en helpen je als je even vast zit.

Wat vind je het belangrijkst in het leven? Stop je daar genoeg tijd en energie in? Wanneer heb je voor het laatst de grenzen van je comfortzone opgezocht? Wat kun je leren van je grootste fouten? Ik zit lekker in m’n vel als… Maak twee lijsten met alles waar je ‘nee’ en ‘ja’ tegen wil zeggen.

“Bij reflecteren heeft je geest vrij spel. Het begint met een vraag over jezelf, en laag voor laag ontvouwen zich allerlei aspecten van dat thema of die kwestie.”

Schrijf het op

Neem de tijd om de vragen te beantwoorden. Pak er pen en papier bij – oké vooruit, je laptop mag ook. Schrijf de vraag bovenaan de pagina en geef jezelf de tijd om antwoord te geven. Het hoeft niet in tien seconden duidelijk te zijn, daar mag je best even over doen.

Zet bijvoorbeeld een timer van vijf of tien minuten per vraag en begin gewoon met schrijven. Je stopt pas als de tijd voorbij is. Schrijf alles op wat in je opkomt. Niks is gek en niks is goed. Het is gewoon zoals het is.

Zelfreflectie en schrijven helpt om meer ruimte in je hoofd te creëren. Het brengt inzichten naar boven waarvan je niet eens wist dat ze in je zaten. Ineens zie je de oplossing of valt het besef dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Allemaal door simpelweg je binnenwereld te onderzoeken en je gedachten op te schrijven.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 7 augustus 2023