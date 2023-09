5 kleine vragen voor wanneer je je gestrest voelt

Wie schrijft, rakelt nog onontdekte gedachtegangen op. En dat kan nog wel ’s van pas komen. Met name in stressvolle of pittige situaties waarin je hoofd er met je vandoor gaat.

Schrijven werkt als een soort psychoanalyse, beschreef journalist Otje van der Lelie de kracht van journaling al eerder. Het geeft je een helikopterview en brengt overzicht, wat helpt om te reflecteren op de situatie. En dat biedt uitkomst als je gestrest bent.

Hoe schrijven helpt bij stress

Als je gestrest bent, is het soms lastig om je niet mee te laten slepen door gedachten die door je hoofd tollen. Pas als je een stap terug neemt en van een afstand naar de situatie kijkt, ontstaat er overzicht.

Je wilt begrijpen waar stress vandaan komt om er vervolgens zo goed mogelijk mee om te gaan. Door voor jezelf op te schrijven wat er gebeurt en wat dat met je doet, kun je stress verlichten, blijkt uit verschillende onderzoeken.

Door te schrijven, kun je je emoties en gevoelens niet alleen beter begrijpen, maar ook beter onder controle houden, schrijft PsychCentral. Het helpt om angsten en zorgen te identificeren, triggers te herkennen en beter om te gaan met stress in de toekomst.

Vragen voor als je gestrest bent

Wat je schrijft, is aan jou. Er is geen goed of fout. Alleen: waar begin je? Deze korte vragen brengen je op gang.

Wat voel ik, fysiek en emotioneel, als ik gestrest ben? Welke gedachten razen door m’n hoofd? Heb ik bewijs dat deze waar zijn? Waar heb ik invloed op? Waar heb ik geen invloed op? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Is dat echt zo erg? Wat kan ik nu doen om me weer goed te voelen en te kalmeren?

En bonusvraag: op welke manier kun je de stressfactor zien als een kans om van te leren en groeien?

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Rachel Victoria Hillis

Gepubliceerd op 1 september 2023