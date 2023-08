Wat wél te zeggen tegen iemand die worstelt met een plotseling verlies

Als een dierbare worstelt met een plotseling verlies, weten we soms niet wat we moeten zeggen, of hoe we die persoon het beste kunnen helpen. Om het wat makkelijker te maken, gaven verschillende experts tips in een artikel voor The New York Times. We delen er een paar.

Hoewel elk verlies onbeschrijfelijk veel pijn doet, maakt een plotselinge dood het nog moeilijker om te verwerken. “Je wereld staat op zijn kop. Je leeft in complete chaos als iemand er van de ene op de andere dag niet meer is,” zegt Camille Wortman, professor Social and Health Psychology, in het artikel.

Wat het voor iemand die rouwt nog moeilijker maakt, is dat familie en vrienden soms niet weten hoe ze met de situatie moeten omgaan. Bedenken welke woorden kunnen helpen, en wat je juist beter niet kunt zeggen of doen, kan verlammend werken. Want als je niet zeker weet hoe je moet reageren, voelt geen reactie soms als de betere optie.

Wat kun je dan wel doen voor iemand die worstelt met plotseling verlies? Volgens psycholoog en trauma specialist Sherry Cormier helpt het om vooral niet weg te lopen, maar juist een connectie te maken.

Plotseling verlies: wat wél te zeggen en te doen

Neem taken over

Volgens Dr. Cormier kan het helpen om te vragen wat gedaan moet worden. Als je dierbare niet met suggesties komt, kun je een specifiekere vraag stellen. Zo kan het bijvoorbeeld helpen om maaltijden te koken, om boodschappen te doen of om de kinderen van school te halen. Check regelmatig in

Dit kan door regelmatig te bellen of even langs te gaan, maar soms is een berichtje met ‘ik denk aan je’ al genoeg. Weet je niet zo goed wat de persoon het fijnst vindt? Vraag het. Praat minder en luister meer

Iemand die rouwt wil vaak gewoon gehoord worden. Dr. Cormier: “De persoon laten huilen terwijl je ernaast zit, is vaak al genoeg. Laat ze hun verhaal vertellen en probeer vooral niet om advies te geven of iets op te lossen.” Luisteren is meer dan genoeg, dus. Wees voorzichtig met je woorden

Zo helpen de woorden ‘ik weet hoe je je voelt’ volgens het artikel in The New York Times vaak averechts. Daarmee suggereer je namelijk dat jouw situatie hetzelfde is als die van de ander, maar rouw is altijd weer verschillend en de diepte ervan is vaak niet te bevatten. Andere zinnen die je beter achterwege kunt laten volgens Dr. Wortman: ‘Je bent zo sterk,’ ‘Er is zo veel om dankbaar voor te zijn,’ en ‘Alles komt goed’. Geef aan dat je niet zo goed weet wat je moet zeggen

Als je even de juiste woorden niet kunt vinden of bang bent om het verkeerde te zeggen of te doen, geef dit dan aan. Zo weet je dierbare dat je er in ieder geval wilt zijn, ook al weet je niet precies hoe.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times (Julie Halpert)

Gepubliceerd op 26 januari 2022 Laatst bewerkt op 31 augustus 2023