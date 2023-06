Weg met die Sunday blues: tips voor dat zware zondagavondgevoel

Zodra het avondeten achter de rug is, begint het voor velen: dat zware, vervelende gevoel op zondagavond. Weekend voorbij. Wat is het precies en hoe ga je ermee om?

Mijn vriend noemt het de Sunday blues. Rond een uurtje of vier komt er een domper op zijn weekend. Somber, is ie vooral. Met een vleugje tegenzin ook voor de week die eraan komt. Hoewel ik mijn werk hartstikke leuk vind, herken ik ook wel dat zware gevoel aan het eind van de week. Wat is dat toch met die blues?

Het goede nieuws is: je bent niet alleen. Volgens Ben Edwards, een relatiecoach en expert op het gebied van zelfvertrouwen, is het niet gek om op te zien tegen de volgende week. Sterker nog, uit een poll van monster.com blijkt dat 62 procent van de werknemers er last van heeft.

Volgens Edwards kunnen er meerdere redenen zijn voor de Sunday blues: misschien vind je je functie niet leuk of heb je een conflict met een collega. Je weet dat er nog werk op je ligt te wachten of je voelt stress omdat de werkdruk (te) hoog is. Aan sommige dingen kun je volgens Edwards niets doen, maar gelukkig zijn er altijd kleine en wat grotere dingen waar je wél controle over hebt. Misschien helpen deze tips.

Zo ga je om met de Sunday blues

Vraag jezelf af of je nog op je plek zit

Je kunt van alles doen om de somberheid op zondagavond te verminderen, maar als je een grote hekel hebt aan het werk dat je doet, zal die Sunday blues niet verdwijnen. Je hoeft je werk echt niet iedere dag leuk te vinden, maar een beetje plezier maakt al een groot verschil. Laat alcohol voor wat ie is

Volgens Edwards kun je dat wijntje maar beter laten staan op zondag. Het geeft tijdens het drinken een lekker gevoel, maar als de alcohol uitwerkt, worden je sombere gevoelens alleen maar intenser. Lekker aan de 0,0, dus. Pak je slaap

Hoe uitgeruster je bent, hoe makkelijker het is voor je brein om met sombere of angstige gevoelens om te gaan. Probeer een fijne slaaproutine te creëren en pak je rust ook vooral in het weekend. Maak op vrijdag alvast een to do-lijst voor de week erna

Zo creëer je overzicht in je gedachten en is het makkelijker om in het weekend je werk los te laten. Je weet immers precies wat er moet gebeuren zodra je op maandag begint. Maak de maandag leuker

Zodat je ook iets hebt om naar uit te kijken. Kook die dag je favoriete gerecht, plan iets leuks in de avond of trakteer jezelf op een lekkere lunch. Maakt die Sunday blues wat minder zwaar.

Tekst Bente van de Wouw Bron Happiful Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 25 juni 2023