Zo maak je een ‘klein’ verhaal spannend en interessant

Spannende verhalen hoeven niet altijd groots te zijn, ontdekte schrijver Klaartje Scheepers. Een verhaal vertellen over alledaagse belevenissen kun je net zo interessant maken.

Verhalen delen is essentieel voor ons bestaan, en jouw dagelijkse gang van zaken is vaak net zo geschikt voor een verhaal. Bovendien helpt vertellen over je dag je te reflecteren en ontdek je misschien leuke dingen waar je anders aan voorbij was gegaan. Door de volgende vragen te beantwoorden, haal je uit iedere dag een verhaal.

Schrijf een week lang in een schriftje elke dag drie dingen op die jij vandaag leuk vond om te doen. Daar kunnen ook steeds dezelfde dingen uit komen.

Welk werkverhaal dat je ooit is verteld, bijvoorbeeld in je jeugd, is jou het meeste bijgebleven? Wat raakte je? Hoe zie je je eigen werkverhaal daarin weerspiegeld?

Denk aan de stressvolste werkdag van afgelopen week. Welke tegenstand ondervond je – van file tot valse collega? Kun je er op zo’n manier over vertellen dat het een interessante spanning in je verhaal brengt?

Kies van de afgelopen week één gebeurtenis op je werk – het mogen echt kleine verhalen zijn. Verdeel je verhaal in de volgende fasen: Er was eens: hoe begon je aan je reis? Op weg de wereld in: wat waren je verwachtingen? Verdwaald: wat voor onverwachts gebeurde er? In de put: door welk dal moest je gaan, hoe zag het dieptepunt van je reis eruit? Hulp in zicht: door wie of wat wist je uit het dal op te klimmen? De terugkeer: hoe liep je avontuur af? Wijsheid: wat heb je geleerd van deze reis?

Noem drie ingrediënten die jouw werkdag spannender zouden maken. Is er een manier waarop je die ingrediënten ook in het echte leven kunt toevoegen? Wat is daarvoor nodig? Welke actie moet je ervoor ondernemen?

Tekst Klaartje Scheepers Illustratie Rachel Victoria Hillis

Gepubliceerd op 9 september 2023