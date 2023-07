Zo voorkom je onenigheid over het huishouden (en hoe zit het eigenlijk met de verdeling van dit onbetaalde werk?)

‘Nederlandse vrouw maakt meer werkuren dan haar echtgenoot.’ Dit stond in 1963 in vetgedrukte chocoladeletters op de cover van de Allerhande.

Werkende vrouwen

Uit een enquête van de Nederlandse huishoudraad in Den Haag bleek dat een doorsnee vrouw 62 uur (!) per week druk was met huishoudelijk werk en zorgtaken: koken, wassen, strijken, boodschappen doen, sokken en andere kledingstukken oplappen en verstellen, de kinderen helpen bij aankleden/spreekbeurten maken/tandenpoetsen. Met dank aan de opkomst van pak ‘m beet de wasmachine, stofzuiger, kruimeldief en andere live savers daalde in de jaren erna de werklast van vrouwen in rap tempo.

Het resultaat mag er wezen, want uit het tijdsbestedingsonderzoek van SCP/CBS uit 2016 blijkt dat Nederlandse vrouwen gemiddeld nog ‘maar’ 26,6 uur per week besteden aan huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen. Dat lijkt in eerste instantie een fantastische stap vooruit, ware het niet dat uit dezelfde enquête blijkt dat mannen gemiddeld slechts 17,5 uur per week kwijt zijn aan dit soort onbetaald werk. Ofwel: vrouwen spenderen anno 2023 elke week nog steeds ruim een hele werkdag méér aan huishoudelijke klusjes en de zorg voor de kinderen dan hun (mannelijke) partners. Hoe kan dat?

“Allereerst is dat historisch zo gegroeid,” zegt Sexual growth inspirator Leen Vangeebergen, auteur van het boek Relatiestatus: geslaagd. “Onze (over)grootmoeders bleven thuis om het huishouden te doen terwijl onze (over)grootvaders gingen werken. In de jaren zestig en zeventig kwamen er veel boeken en handleidingen uit over hoe je het huishouden moest bestieren, met als rode draad: zorg ervoor dat huis en gezin onberispelijk zijn en laat vooral niet aan je man merken welke inspanning je daarvoor hebt moeten leveren. Vrouwen werden aangemoedigd om hun man niet lastig te vallen met hun huishoudelijke beslommeringen.

Het ideaalbeeld was dat vrouwen hun huishoudelijke taken binnen de werkuren van hun man deden, zodat na zijn werk het eten op tafel stond, de kinderen gewassen en gereed voor bed waren. De vrouw had zich ook opgefrist en was klaar om haar man gezelschap te houden. Vandaag de dag werken Nederlandse vrouwen relatief nog steeds minder (29,2 uur per week) buitenshuis dan mannen (39,4 uur per week). Ze zijn dus vaker thuis en worden daardoor meer geconfronteerd met de huishoudelijke taken. Vaak doen ze die klussen ook nog zo veel mogelijk overdag, zodat hun partner niet ziet wat ze allemaal doen.”

Kwestie van prioriteiten

Daarnaast speelt er volgens Vangeebergen ook nog een biologische component mee. “Wanneer je vrouwen vrij laat kiezen, dus zonder dat geld daarbij een rol speelt, dan zie je dat ze meer neigen naar beroepen die gerelateerd zijn aan zorgen. Voor iets of iemand zorgen, zit van oudsher meer in de genen van de vrouw, waardoor ze zich verantwoordelijker voelt voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Dit resulteert niet alleen in een grotere takenlast, maar ook in een groot plichtsbesef.

Vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze worden beoordeeld op de kwaliteit van hun huishouden, omdat de buitenwereld in veel gevallen klakkeloos aanneemt dat de vrouw de hand heeft in een al dan niet opgeruimd en schoon huis, lekker eten op tafel en keurig gewassen kleren. Als er op een van die vlakken iets niet in orde is, dan wordt de vrouw daar dus ook op afgerekend. Vooral andere vrouwen – (schoon)moeders, zussen – hebben die neiging nogal. Dit zou kunnen verklaren waarom het bijna geen verschil maakt of vrouwen deeltijd of voltijd werken: hun werklast blijft hetzelfde, waarbij opvalt dat de taken van vrouwen meestal meer inspanning en management vereisen dan de taken van mannen. De zogenaamde ‘mental load’ ligt bij vrouwen hoger.”

Dat vrouwen meer bezig zijn met het huishouden dan mannen, wordt door Vangeebergen vooral veroorzaakt doordat mannen de taken thuis anders ervaren. “Ik denk niet dat mannen lui zijn,” zegt ze. “Ze zijn wel eerder afgeleid door andere activiteiten, ze kunnen beter loslaten en ze hebben andere prioriteiten. Prioriteiten waarvoor ze blijkbaar gemakkelijker kunnen kiezen dan vrouwen. Een man gaat gerust sporten terwijl de afwas nog op het aanrecht staat. De meeste vrouwen zullen het aanrecht eerst aan kant willen hebben.

Mannen zien het huishouden meer als een logistieke opdracht en benaderen het minder vanuit gevoel dan vrouwen. Het een is niet beter dan het ander. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen hierin veel van elkaar kunnen leren, maar het begint allemaal met een duidelijke verdeling van de taken. Ik wil niet zeggen dat de situatie inhoudelijk zaligmakend was, maar toen de rollen nog helder waren verdeeld – met moeder als manager van het huishouden en vader als kostwinner en hoofdverantwoordelijke voor de tuin en de auto – was daar veel minder ruzie over. Ik raad stellen in mijn praktijk dit model nog steeds aan. Niet met die exacte rolverdeling natuurlijk, maar wel dat ieder een eigen terrein en verantwoordelijk heeft waar de ander zich niet of minimaal mee bemoeit.’

Vraag om hulp

Ruzies ontstaan vaak door verschillende standaarden en onduidelijke verwachtingen. Wanneer jij een opgeruimd huis verwacht en thuiskomt in een rommel, ontstaan er ergernissen, conflicten en verwijten. Hetzelfde gebeurt als jij verwacht dat je partner spontaan zal gaan meehelpen en dan ook nog volgens jouw standaarden, alsjeblieft dankjewel. “Het allerbeste scenario is dat je meteen aan het begin van de relatie duidelijke afspraken maakt over wie wat doet,” zegt Claudia Koehoorn, die mensen in haar coaching- en counselingpraktijk JouwTransformatie helpt om los te komen van gedachtes, patronen, emoties en overtuigingen die hen ervan weerhouden om het leven te leiden dat ze werkelijk willen leiden.

“Veel vrouwen trekken het huishouden een beetje naar zich toe als ze verliefd worden op een partner: o hier in huis is best veel troep, laat ik dat even opruimen. Of: gezellig, ik ga voor ons koken. Als je iemand bent die graag wil pleasen en zichzelf makkelijk wegcijfert, is de kans groot dat het gros van de zorgtaken bij jou komt te liggen. Dat wordt dan al snel een patroon waar je niet meer zo makkelijk vanaf komt als de relatie serieuzer wordt en jullie gaan samenwonen. Ook al is het niet zo romantisch, ga daar dus zo snel mogelijk over in gesprek.”

Ook als je al langer bij elkaar bent, is het een goed idee om eens aan de tafel te gaan zitten met een kop koffie of glas wijn. “Vaak hebben mensen geen idee wat de ander doet in huis,” zegt Koehoorn. “Vraag dus eens aan de ander: ‘Wat doe jij eigenlijk allemaal?’ Heb je het idee dat jij meer doet en wil je daar verandering in aanbrengen, zeg dan letterlijk: ‘Ik heb hulp nodig.’ Mensen zijn over het algemeen slecht in hulp vragen, maar je hoeft het niet allemaal in je eentje te doen. Analyseer waar jij goed in bent, wat de ander graag doet en bespreek hoe jullie de taken kunnen verdelen.

Accepteer dat je af en toe water bij de wijn moet doen of naar compromissen moet zoeken, want het kan prima zijn dat je partner het niet belangrijk vindt dat de badkamer twee keer per week grondig wordt schoongemaakt. In zo’n geval lijkt het me handig dat jij de badkamer gaat doen en je partner iets anders oppakt. Stel: je partner wordt verantwoordelijk voor de keuken, ga daar dan niet bovenop zitten. De taken verdelen betekent ook: de taken loslaten en de ander het op zijn of haar manier laten doen. Daar gaat het vaak mis, dat de ander steeds wordt verbeterd. Dat werkt niet motiverend en zorgt ervoor dat de ander denkt: als je het beter weet, dan doe je het zelf maar. En dat wil je nu juist niet meer.”

Dit artikel verscheen eerder op Flair.nl.

Meer lezen

Tekst Fleur Baxmeier

Gepubliceerd op 6 juli 2023