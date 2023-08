Afkoelen? 6 heerlijke zwemplekken in Nederland

Op een warme, zomerse dag gaat er weinig boven een verfrissende duik in het water. Ten eerste omdat het afkoelt, ten tweede omdat zwemmen gelukkig maakt. Met name in de natuur.

Op deze zwemplekken in Nederland kun je je zwemmershart ophalen.

Zwemplekken in Nederland

Wildzwemmen is heerlijk. Alleen al omdat het je zo’n vrij gevoel geeft om in een willekeurig meer of rivier te springen. Of jezelf tegen de golven in de zee op te gooien.

De Maasplassen in Limburg

Of je nu wil zwemmen, zeilen of suppen, de Maasplassen in Limburg zijn een geweldige spot voor iedereen die van het natuurwater wil genieten. En met een oppervlakte van 3.000 hectare is dat er genoeg. Palm Beach aan de Noorderplas bij Roermond is een fijne optie, maar er zijn meer zwemplekken aan de Maasplassen te vinden.

Henschotermeer in Utrecht

Middenin de natuur van de Utrechtse Heuvelrug vind je het Henschotermeer. Een goed strand met volop bomen om je heen en, zoals ze het zelf noemen: ‘meer dan een mooi meer’.

Het Brielse Meer in Zuid-Holland

Her Brielse Meer, of misschien ken je het nog als de Brielse Maas, is een heerlijke plek om te zwemmen. Het is smal, maar lang (tien kilometer!), met aan de oever verschillende plekken om neer te strijken met je handdoek.

Hemmeland in Noord-Holland

Hemmeland is een recreatiegebied bij Monnickendam, grenzend aan de Gouwzee (waar je overigens ook fijn kunt zwemmen). Er is zowel zand als gras om op te liggen en meer dan voldoende water om te zwemmen.

De Zandenplas in Gelderland

Omringd door bossen met naaldbomen waan je je in de Zandenplas even in een andere wereld. De plas ligt vlakbij Nunspeet en beschikt over een goede waterkwaliteit.

Grevelingenmeer in Zeeland

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwater meer in Noord-Europa. Vroeger was het onderdeel van de Noordzee, maar nu wordt het afgesloten door de Brouwersdam. En wist je al dat je hier zeehonden kunt spotten?

Zwemmen in natuurwater

Wil je zwemmen in natuurwater? Check dan eerst even Zwemwater.nl om te controleren of het water schoon en veilig is. Liever richting het strand? Kan natuurlijk ook:

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 10 augustus 2023