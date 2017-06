Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow vragen we drie creatieve mensen waar ze mee bezig zijn. In Flow 4 is een van hen Linda van Kessel, een molenaar uit Uden.

Wat ben je aan het doen?

“Ik zet de molen op de wind en zeil de wieken op. Een molen moet bewegen. Als hij te lang stilstaat, kruipen er muizen, vleermuizen en vogels in en raakt hij snel in verval. Toen ik in de krant las dat de gemeente dit monument uit 1811 moest sluiten omdat er geen nieuwe molenaar was, heb ik meteen gebeld: ‘Dan word ik zelf wel molenaar.’ Wij wonen pal tegenover de molen, dit is ons uitzicht.”

Zo gezegd, zo gedaan?

“Nee, de opleiding duurde vijf jaar, maar je leert het meeste in de praktijk. Ik zat hier ieder weekend met een tijdelijke molenaar. Kinderen in de box, Patrick erbij – dan zagen we elkaar tenminste nog. Al snel hielp Patrick mee, dus toen heeft hij zijn diploma ook maar gehaald. We kennen de molen van binnen en van buiten. Ieder piepje, ieder kraakje; we horen het meteen als er iets niet klopt. Klein onderhoud doen we zelf. Voor grote dingen komt de molenmaker.”

Je kunt meer over Linda van Kessel en haar molen lezen in Flow 4.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Bonnita Postma