Marc’s dag in illustraties

Deel met je vrienden

In elk nummer tekent een creatief persoon zijn of haar werkdag. In Flow 3 is dat de Australische illustrator en schrijver Marc Martin.

Marc gaat iedere morgen op de fiets naar zijn studio in Melbourne, tenzij het regent: dan pakt-ie de trein en loopt hij het laatste stukje door achterafstraatjes en maakt hij foto’s voor zijn tekeningen. De studio deelt hij met vijftien andere creatieven – fotografen, ontwerpers en schrijvers. In het gemeenschappelijke deel van de studio kan worden geluncht, gekookt en worden films bekeken. Wanneer Marc niet aan een boek werkt – aan zijn laatste boek A river werkte hij acht maanden – doet hij kortere illustratieprojecten.

Zijn dag in illustraties vind je in Flow 3.

Meer van Marc zien? Bekijk zijn website en Instagram-account.

Illustraties Marc Martin Tekst Caroline Buijs