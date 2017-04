Deel met je vrienden

In het Flow Poster- & Kaartenboek presenteren we onze favoriete illustraties uit acht jaar Flow. Een van die illustraties is van Marloes de Vries. In dit blog vertelt ze meer over haar werk.

Je kunt het Poster- & Kaartenboek nu met korting bestellen in onze webshop. Tot en met 31 mei 2017 krijg je 25% korting als je bij het afrekenen van je bestelling de kortingscode ‘special17’ invult. (Deze aanbieding geldt voor alle creatieve en inzichtenspecials, met uitzondering van Flow Wonen 2017, Flow Mindfulness & creativiteit 2017 en pakketten)

“Toen ik deze poster maakte, werkte ik veel met fineliners en kroontjespennen voor handlettering. Ik heb veel geluisterd naar het bijbehorende liedje, net zolang ik er helemaal gek van werd. Ik probeer met handlettering altijd de sfeer van de tekst te pakken. Is het een vrolijke, droevige, emotionele tekst? Wat voor letters passen daarbij? Hoe werkt een compositie het beste? Uiteindelijk ben ik vaak meer tijd kwijt aan het schetsen dan het eindresultaat, maar dat moet ook, vind ik. Wat ik ook maak, er moet goed over nagedacht zijn. Het moet kloppen.”

Waar ben je mee bezig?

“Dit jaar heb ik mijn werk en carrière goed onder de loep genomen en gekeken wat ik nou echt wil. Ik denk dat dat voor iedereen soms handig is: waar ben ik goed in en wat wil ik? Soms besteed je tijd aan zaken waar je eigenlijk niets mee wil, en dat weerhoudt je van de dingen die goed bij je passen en ook graag doet. Op zich ben ik goed in mijn hart volgen, maar soms laat je je verleiden. Daarom heb ik heel duidelijk op papier gezet wat ik wil, en daar houd ik me aan vast. Dat werkt goed, ik help inmiddels ook andere creatieven hiermee, door middel van mentor-sessies die ik organiseer.”

Tijd maken en nemen

“Mijn werk en privé lopen samen eigenlijk. Ik ben iemand die leeft voor het maken, dus ook in mijn vrije uurtjes ben ik altijd nieuwe dingen aan het maken. Wel probeer ik meer tijd te maken voor andere dingen. Zo ben ik net begonnen met yoga en meditatie, om rust in mijn hoofd te krijgen. Deze maand heb ik de tijd genomen om aan een graphic novel te werken. Dat kost veel meer tijd dan ik zelf had ingeschat! Ik schrijf en teken het zelf, dus ik moest eerst het verhaal op papier hebben en een storyboard schrijven, en daarna kan het tekenwerk beginnen. Maar tijdens het tekenen verander ik het verhaal ook weer een beetje. Het is echt een ‘hart-project’, iets waar ik met veel liefde aan werk.”

Ontdekken wat ik kan

“Het laatste half jaar ben ik meer producten aan het ontwikkelen, voor in mijn webshop. Eigen boeken, kaarten en kunstprints, maar ook tassen, inspirerende posters, buttons en zines. Als je niet weet wat dat laatste is, zoek het gerust op, het is verslavend om zines te verzamelen. Al met al heb ik al een mooi aantal producten. Al jaren neem ik me voor om meer vrij werk te maken, in de vorm van schilderijen. Dat is ontzettend tijdrovend, maar het geeft mij zoveel voldoening! Ik hoop heel erg dat ik toch ergens tussendoor iets kan maken. Dat spelen, het maken van vrij werk, brengt mij altijd naar een nieuw niveau. Daar ontdek ik wat ik kan en wat ik wil qua stijl en beeldtaal.”

Wil je meer zien en lezen van Marloes of heb je interesse om een workshop bij haar te volgen? Kijk eens op haar website.

Het Flow Poster- & Kaartenboek – met poster van Marloes – ligt nu in de winkel of is verkrijgbaar via onze webshop.

Foto’s Marloes de Vries en Audrey Victoria