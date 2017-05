Nieuwe gastpinner

Deel met je vrienden

Iedere maand nodigt Flow een gastpinner uit om beelden te verzamelen en te delen op onze Pinterest-pagina. In april was dat Gemma Koomen, die heel veel mooie pins plaatste. Veel dank daarvoor! Deze maand neemt illustrator Janna Krupinski het van haar over.

Janna, die woont en werkt in Duitsland, illustreert en blogt onder de naam Tabula Rosi. Ze maakte al eens werk voor Flow, zoals de quote over vriendschap voor Issue 17, die je hieronder ziet. Naast illusteren is ze ook graag bezig met naald en draad en knutselt ze veel. Op haar blog vind je een aantal DIY’s. Hoe je zelf een ketting van veren kunt maken, bijvoorbeeld. Kenmerkend voor Janna zijn haar vrolijke patronen en felle kleuren.

Je kunt het werk van Janna bekijken op haar website en haar Instagram.

Het Pinterest-bord van Janna kun je hier bekijken.

De beelden die Gemma Koomen verzamelde, zijn ook nog te bekijken op Pinterest.

Illustratie Janna Krupinski