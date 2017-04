Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow vragen we drie creatieve mensen waar ze mee bezig zijn. In Flow 3 is een van hen Ross Symons, een origami-kunstenaar die woont en werkt in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Hoe kwam origami op je pad?

“Mijn broer kreeg een origami-opdracht van school en vroeg of ik een kraanvogel voor hem wilde vouwen. Ik ben er nooit mee opgehouden. Ik oefende jarenlang, kreeg origamiboeken cadeau en bekeek instructiefilmpjes op internet. Het begon als hobby. Tot ik een verhaal hoorde over iemand die voor een project een jaar lang iedere dag mediteerde. Ik dacht: zoiets kan ik ook doen met origami. In 2014 begon ik op Instagram een 365-dagenproject en ik hield online een logboek bij met mijn vorderingen.”

Was het meteen een succes?

“In het begin was ik gewoon iemand uit Kaapstad die papier aan het vouwen was. Maar in de loop van dat jaar ontwikkelde ik mijn eigen merk: White On Rice. Vanaf toen ging het project steeds meer over een levensstijl, geïnspireerd door origami. Iemand van Instagram vroeg of ze aandacht mochten besteden aan mij en mijn project. Dat leidde tot veel volgers en er kwamen ook opdrachten uit voort. Als eerste klus maakte ik stop-motionfilmpjes voor Christian Dior. Nog geen drie maanden nadat ik mijn ‘origami-jaar’ was begonnen, heb ik mijn baan als webdeveloper opgezegd.”