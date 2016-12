Deel met je vrienden

De woorden van haar vader zitten diep: ‘Als donkere vrouw ben je de laatste in de rij.’ Hoge eisen stellen is daarom haar grootste valkuil. Al heeft ze de afgelopen jaren stappen gemaakt in loslaten. Milouska Meulens vertelt in Flow 8 over verleden, heden en toekomst. Hieronder een fragment.

“Ik ben altijd bezig met beter worden. Een beter mens, betere moeder, betere collega, betere radiopresentator, betere vriendin. Ik heb me er vaak over verbaasd dat anderen die drive niet of minder hebben. Op de School voor Journalistiek moesten we in tweetallen naar een Europees land om daar reportages te maken. Het was november en de vriendin met wie ik ging, zocht een land waar het mooi weer was. Het werd Cyprus. We gingen een week. Drie dagen waren we keihard aan het werk, zodat we vier dagen voor het strand zouden hebben. Het was leuk, maar het voelde voor mij als spijbelen.”

Interview Clementine van Wijngaarden Fotografie Bonnita Postma Styling Anne-Marie Rem