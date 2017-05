Win: A.Vogel’s Bloemen Suite

Deel met je vrienden

24 uur onthaasten, offline zijn en back to nature! In A.Vogel’s kleurige kruidentuin word je omringd door heilzame planten en slaap je onder de sterren in een veld vol Echinacea. Je verblijft hier tijdens de haveroogst en kunt meewerken in de tuin om zelf te ontdekken hoe de natuur ons kan ondersteunen. Voeg een massage, een privé hot tub en een bijzonder diner toe en het plaatje is compleet. Na je nacht onder de sterren word je wakker met ochtendyoga en staat er vers fruit klaar.

Gezonde bron

A.Vogel staat voor de kracht van de natuur en de balans die het lichaam en

geest kan geven. Maar liefst 70% van alle ingrediënten voor de A.Vogel producten komen uit de A.Vogel tuinen bij ’t Harde. De planten worden ecologisch geteeld en vers verwerkt. Op deze manier behouden ze actieve werkstoffen. De tuin is een geweldige plek, waar jaarlijks duizenden planten en kruiden tot bloei komen.

Win-actie

Win een verblijf voor twee personen in A.Vogel’s Bloemen Suite. Via deze link kun je je aanmelden.

Heb je niet gewonnen? Dan kun je deelnemen aan de oogst in de kruidentuin. Je ontvangt een e-mail om je aan te melden voor het A.Vogel Oogstarrangement.

Programma

Zaterdag

11.00 – > Een eerste kennismaking met een rondleiding door de tuinen, die vol in bloei staan.

13.00 – > Lunch will be served: in een veld vol Echinacea.

15.00 – > Handen uit de mouwen; je mag de tuinman helpen bij de haveroogst.

17.00 – > Er wacht een massage op je, midden in de natuur.

18.00 – > Een welverdiende hot tub na het harde werken in de tuin.

20.00 – > Je kunt genieten van een uitgebreid diner voor twee.

22.00 – > Schuif aan bij een kampvuur voor een goed gesprek of een moment van bezinning.

23.00 – > Duik nog even het nachtleven in voor je jouw Bloemen Suite sluit. Je zou wilde dieren kunnen spotten…

Zondag

09:00 – > Ontspannen wakker worden met een yogales midden in de bloementuin.

10.30 – > Ontbijt op bed, verzorgd door tuinman Johan.