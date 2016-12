De Witte Gans in Limburg

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Net over de grens bij Maastricht ligt de Belgische Voerstreek, een stukje Frankrijk dichtbij. Hier ligt Hoeve de Witte Gans.

Wat is er zo fijn hier?

Een brandende houtkachel, Nespressokoffie en Oudhollandse snoepjes op de kamer. Raymon en Paulien van Hoeve de Witte gans begrijpen dat het geluk in kleine dingen zit. Hout, leem en natuursteen vormen de basis van de kamers, maar de inrichting van de gastenverblijven varieert. In de Droomsuite vind je een hemelbed en bad op pootjes. Het Paradijs is een loft voor twee personen en in het Bakhuisje slaap je in een bedstede.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je ontbijt wordt in een mand bij je verblijf gebracht. Je hebt de keus uit een Frans ontbijt, ontbijt de Witte gans, een champagne ontbijt, een fit ontbijt of boeren ontbijt.

Onze tip

De Voerstreek doet Frans aan. Huur een (eventueel elektrische) fiets en ontdek de omgeving met glooiend landschap, vakwerkhuizen en boerderijen met wijngaarden.

Lekker eten

Op loopafstand van de Hoeve vind je herberg Gasterie de Commanderie, waar ze bourgondisch eten serveren.

Overnachting vanaf € 95,- per nacht.

Hoevedewittegans.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.