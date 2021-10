365 quotes en inzichten: Flow’s Rachel stelde de Scheurkalender 2022 samen

De nieuwe Flow Scheurkalender 2022 ligt in de winkel. Managing editor Rachel Lancashire verzamelde 365 inzichten, quotes en levenslessen. Hoe pakte ze dat aan? En stak ze er zelf nog iets van op?

Rachel: “Ik word meestal niet bang van een flinke bak research- en schrijfwerk, dus ik had ‘Kom maar door!’ geroepen toen Irene me vroeg het samenstellen van de Flow Scheurkalender 2022 op me te nemen.

Maar 365 leuke en inspirerende inzichten, weetjes en quotes bij elkaar zoeken is Best Wel Heel Veel. Daar kwam ik achter toen ik het gevoel had dat ‘ik er nu toch wel zo ongeveer moest zijn’ en eens ging tellen; ik had pas genoeg tot ongeveer half augustus… Lichte paniek maakte zich meester van mij.

Gelukkig was ik inmiddels goed doordrongen van de boodschap van de kalender – het leven kan anders – dus in plaats van in de gewoonlijke stresskipmodus te schieten, vroeg ik mijn collega’s om hun eigen mooiste en beste inzichten. Dat hulplijntje uitgooien bleek een gouden greep, want er landden een heleboel bruikbare dingen op mijn bureau, en dat gaf me bovendien weer nieuwe ideeën en aanknopingspunten.

Zo vond ik ook mijn favoriete quote uit de kalender: ‘We’re all just walking each other home.’ En dat is maar weer eens gebleken.”

Over de Flow Scheurkalender en de Agenda 2022

Kan het leven ook anders? Minder gehaast. Minder volgens de geijkte paadjes. Minder een sleur, of juist wat simpeler. Het antwoord is ja, het kan anders. En je kunt elke dag beginnen, want zowel onze nieuwe Scheurkalender als de Agenda staan vol tips, quotes en inzichten.

De Scheurkalender

Een klein stapje kan al een heel andere wending aan je leven geven. Voor deze kalender verzamelden we 365 inzichten, quotes, tips, levenslessen en andere inspirerende woorden die je een beetje op weg helpen.

De Agenda

De Flow Agenda heeft z’n oude vertrouwde vorm waar je per week – naast je afspraken – ook je to do-lijstjes en notities in kwijt kunt. Achterin vind je weer veel paper goodies, zoals stickers, kaarten, enveloppen en een boekenlegger.

De Flow Agenda en Scheurkalender liggen nu in de winkel, en zijn te bestellen in de Flow Webshop.

Alle illustraties zijn van Maggie Stephenson, die vaker illustraties voor Flow maakte.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Rachel Vieth