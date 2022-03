5 vragen aan Ola Poems, de maker van de coverfoto van Flow 3

Ola Poems, uit Polen, maakte de foto voor de cover van Flow 3. Ze vertelt over de foto van de cover, haar fotografie en haar liefde voor de zee.

Waar en wanneer is de foto gemaakt?

“Ik maakte de foto tijdens een winterwandeling langs de Poolse Oostzee. Dat was voor mij persoonlijk een heel speciaal moment, omdat ik op het punt stond een van de belangrijkste beslissingen in mijn leven te nemen. Het prachtige landschap hielp me daarbij. Deze foto herinnert me eraan dat als je een probleem hebt in je leven, de natuur er altijd is om je te helpen, je geest vrij te maken en je te laten ‘ademen’.”

Wat vind je mooi aan de zee?

“Ik hou van alles aan de zee. Niet alleen het geluid van de golven die op de kust slaan en de geur van de wind, maar ook het diepe gevoel dat de uitgestrektheid van het water onze zorgen zo klein doet lijken. Voor mij betekent het dat elke storm weer over gaat als je positief en kalm blijft.”

Hoe is je liefde voor fotografie ontstaan?

“In mijn tienerjaren kreeg ik een oude analoge camera en begon ik spontane momenten vast te leggen. Ik bracht mijn tijd door in een donkere kamer en werd verliefd op het gevoel dat je krijgt als je ontdekt wat de film verbergt.”

Wat vind je leuk om te fotograferen?

“Waar ik het meest van houd in de fotografie is dat het niet gaat om het zien van het kader, maar dat het gaat om het voelen. Daardoor heb je de kans om te laten zien hoe jij de wereld waarneemt en je eigen verhalen te vertellen.”

Met welke projecten ben je nog meer bezig?

“Momenteel werk ik aan mijn eigen project over de visuele kant van Instagram stories – hoe je kunt filmen, bewerken, kleuren gebruiken om je video nog meer in het oog te laten springen.”

