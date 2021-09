6 vragen aan Nikki van de Poel, de maker van de coverfoto van Flow 8

Nikki van de Poel, bekend als Satellite June, maakte de foto voor de cover van Flow 8. Ze vertelt over haar liefde voor analoge fotografie, de foto op de cover en zelfacceptatie.

Waar en wanneer is de foto gemaakt?



“De foto is gemaakt in 2019 tijdens een roadtrip door Amerika, vlak bij het prachtige Monument Valley. We waren op zoek naar een kampeerplek, maar raakten verdwaald en kwamen toen uit bij deze diner, in the middle of nowhere.”



Wie staat er op de foto?

“Het is een zelfportret.”



Hoe is je liefde voor fotografie ontstaan?

“Ik verwonder me, er is zo veel te zien in de wereld om me heen en het verandert ook steeds. Als je mij op straat ziet lopen, zie je me ook altijd om me heen kijken, naar mooie vormen, kleuren, schaduwen, licht, gebouwen, noem het maar op. Ongeveer zes jaar geleden kreeg ik een analoge camera en begon ik met het vastleggen van de momenten en beelden die me fascineerden.

Ik weet nog goed dat ik het eerste rolletje liet ontwikkelen en de beelden bekeek. Dit is het, dacht ik: dit is mijn manier om de wereld door mijn ogen te laten zien. Op deze manier kan ik anderen laten zien hoeveel moois er eigenlijk is, als je maar goed en bewust kijkt. Mijn werk wordt vaak omschreven als zacht en dromerig en dat vind ik het allermooiste compliment. Een droomwereld creëren waarin je even kunt verdwalen is namelijk precies wat ik probeer te bereiken met mijn fotografie.”

Je maakt foto’s met een analoge camera. Wat maakt dat zo mooi?



“Analoge fotografie laat je stilstaan, het laat je bewust kiezen of dit moment hét moment wordt dat je vastlegt. Het past zo goed bij mijn manier van kijken naar de wereld, ik heb ook geen digitale camera. Analoog is voor mij the way to go. Je kiest voor elke sfeer een ander rolletje. De een is iets groener, de ander iets warmer, en door te proberen vind je het rolletje dat qua stijl goed past bij het beeld dat je wilt neerzetten. Dat vind ik zo mooi, je kunt het helemaal naar je eigen smaak draaien.

Bij digitale fotografie ben je vaak nog bezig met nabewerken om een bepaalde sfeer te krijgen, bij analoge fotografie kun je door middel van je instellingen en keuze van rolletje en ISO al zo veel bepalen.”

Wat fotografeer je graag?



“De laatste jaren ben ik veel bezig geweest met het thema zelfacceptatie en body image. Ik ben begonnen met het fotograferen van mijn eigen lichaam om zo op een nieuwe manier naar mijzelf te leren kijken. Dat heeft me ontzettend geholpen en dit proces wilde ik ook met anderen delen. In de afgelopen twee jaar heb ik veel vrouwen naakt gefotografeerd. Dit resulteerde in mijn boek Softer dat vorig jaar is uitgekomen.

De media geeft een ontzettend vertekend beeld van het vrouwelijke lichaam, waardoor veel vrouwen zich gaan vergelijken met niet bestaande standaarden. Door middel van mijn beelden wil ik de echte vrouw laten zien, het echte lichaam in haar vele verschillende vormen, kleuren en maten. Ieder lichaam is verschillend gebouwd, ieder lichaam is uniek, dus streven naar een bepaald schoonheidsideaal kán vaak niet eens. Ik wil graag laten zien dat ieder lichaam mooi is op haar eigen manier en hoop dat veel vrouwen zichzelf herkennen in de beelden.”

Met welke projecten ben je nog meer bezig?

“Naast de shoots die ik in opdracht schiet, ben ik ook weer bezig met de serie over het lichaam uit te breiden. Ik probeer zo veel mogelijk lichamen te fotograferen van verschillende leeftijden en maten om zo de boodschap naar buiten te blijven brengen dat we allemaal uniek zijn en dat dat júíst iets is om te vieren. Mijn doel is om deze beelden te laten zien in een grote expositie volgend jaar.”

