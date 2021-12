Achter de schermen bij Flow 10

Flow 10 ligt in de winkel en daarom geven we weer een kijkje achter de schermen. Het interview van journalist Clementine van Wijngaarden verliep niet zonder slag of stoot. En hoe koos Flow’s Senior vormgever Petra voor de plaatjes van de jaarplanner? Che ne dici? Clementine van Wijngaarden interviewde de Italiaanse schrijver Paolo Cognetti. “Schrijvers interviewen is het leukste wat er is, en Cognetti bleek een droomkandidaat. Al had het interview wel wat voeten in de aarde: hij wilde het Zoom-gesprek in het Italiaans doen. Yond Boeke, zijn vaste vertaler in Nederland, werd gelukkig bereid gevonden simultaan te vertalen. Toen het zover was, stormde het in Italië waardoor sommige delen van het gesprek moeilijk verstaanbaar waren. Uiteindelijk is het met wat kunst- en vliegwerk toch goedgekomen en was Cognetti heel openhartig.”

Kies je kleur Als extra bij deze Flow zit een jaarplanner voor 2022, plus acht losse vellen vol mooie plaatjes om uit te knippen en je planner mee te vullen. Vormgever Petra Kroon verzamelde alle beelden. “Per maand koos ik eerst een kleurenpalet en vervolgens zocht ik daar plaatjes bij. Terwijl ik ermee bezig was, vielen me overal in mijn omgeving ineens kleurenpaletten op. Eigenlijk heb ik dat nu nog steeds: in de natuur – tijdens het wandelen met mijn hond, maar ook thuis en op de redactie. Het was moeilijk om een keuze te maken uit wat ik allemaal had gevonden: er zijn heel wat mooie beelden afgevallen. Die bewaar ik voor een andere keer in Flow.”

De 5 inzichten van

In Flow 10 staat de eerste aflevering van ‘De 5 inzichten van…’. Caroline Buijs stelde deze nieuwe rubriek samen. “Wanneer mensen in mijn omgeving, al dan niet terloops, hun levenslessen, inzichten, of (volks)wijsheden met me delen, hang ik altijd aan hun lippen. Ik ging in eerste instantie aan de slag met een proefaflevering met inzichten uit mijn eigen leven, waarop creative director Irene mailde: ‘Leuke inzichten, maak er maar meteen de eerste aflevering van.’ Duizendpoot Deborah van der Schaaf maakte de illustraties en boorde hiervoor een heel nieuwe stijl aan.”