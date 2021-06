4x de hobby’s van Flow-makers

Ons nieuwste nummer, Flow 5, ligt in de (online) winkel. In dit nummer nemen we je mee achter de schermen en vragen we vier Flow-makers naar hun hobby.

Podcasts

Annemiek Leclaire schreef een verhaal over verlangens.

“Ik ben helemaal verslingerd geraakt aan podcasts. In deze tijd wandel ik nog meer dan voorheen, vaak dezelfde saaie stukjes. Om die al te bekende routes een beetje op te luisteren speel ik podcasts af. Via Parel Radio van NPO Radio 1, die een selectie van de mooiste programma’s biedt, ben ik heel wat bijzondere reeksen op het spoor gekomen.

Zoals de spannende serie Wraak, waar ik van gesmuld heb. Of Rabbit Hole van The New York Times, over wat algoritmes doen met onze nieuwsvergaring – heel interessant en leerzaam. Ook losse afleveringen van Parel Radio zijn mooi, zoals #156 De stadsastronaut van theatermaker Marjolijn van Heemstra en mijn favoriet: #152 Mondriaans victory, een hoorspel van Scripts Off Screen. Al wandelend werd ik meegenomen naar Domburg en New York City – echt te gek.”

Tuinieren

Roeqiya Fris illustreerde twee van de kleurplaten uit het boek dat als extra bij Flow 5 zit.

“Sinds we een half jaar geleden verhuisden naar een huis met een tuin in het centrum van Rotterdam, heb ik een nieuwe hobby: tuinieren. Ik word er rustig van en het heeft iets verslavends. Iedereen waarschuwde me dat een tuin veel werk is en dat je planten moet kiezen die weinig onderhoud nodig hebben. Maar tuinieren is niet iets wat als verplichting op mijn to do-lijst staat – ik krijg er juist energie van. Zien hoe alles groeit en bloeit, buiten zijn, zelfs onkruid wieden en planten water geven: allemaal fijn.”

Ongeduldig

Eva Loesberg interviewde yoga- en mindfulnesscoach Wineke voor de rubriek Wat ben je aan het doen.

“Ik heb geen hobby’s. Serieus, ik ben al blij als ik mijn vriendinnen eens per week zie. De volkstuin die we een paar jaar geleden – na lang wachten – kregen, is op het moment vooral keihard werken. En dat rondje hardlopen doe ik puur voor mijn gezondheid. Als ik in de zaterdagkrant over de grappigste hobby’s lees, denk ik weleens: ik wil dat óók. Muziek maken met een clubje, landschapschilderen, mindful breien. Helaas ben ik er nu nog te ongeduldig voor.”

Vogels kijken

Rosa Dammers interviewde Femke over haar tiny woonoase in Middelburg.

“Vanuit mijn werkkamer op één hoog heb ik goed zicht op de met pinda’s versierde berkenboom van de buren. Het is een komen en gaan van pimpelmezen en roodborstjes, en er zitten fladderaars tussen die ik nog niet ken. Ik stofte de vogelgids en verrekijker van mijn opa af en observeer nu iedere dag vogels.

Als schrijven even niet lukt, speur ik de boom af naar nieuwe gezichten. Zodra ik er eentje spot, zoek ik ’m op in de gids en noteer ik naam, soort, kleur en zanggeluid in mijn logboek. Nóóit gedacht dat ik een vogelaar zou worden, maar ik ga er helemaal in op. Aandachtig kijken kalmeert mijn brein en is ook nog eens het beste middel tegen een ochtendhumeur. De kennismaking met mijn allereerste grote bonte specht was niet voor niets het hoogtepunt van die week!”

Fotografie Diane Helentjaris/Unsplash.com