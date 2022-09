Achter de schermen bij Flow 8

Flow 8 ligt in de winkels! In dit kijkje achter de schermen lees je over trompetles met gestifte lippen, mixen en matchen van schoenen, een trektocht door de duinen, en waar een watermeloen naar refereert.

Spelen met gestifte lippen

Journalist Elisabeth Heijkoop: “Ik had er nooit bij stilgestaan dat je met gestifte lippen geen trompet kunt spelen. Blootsmonds zijn is een uitdaging voor een ­verstokte mondmake-updrager als ik (ik ben er zelfs mee bevallen, al kwam dat ook doordat mijn dochter zich om half vijf ’s middags aandiende). En een tip voor wie met muziek­les begint: switch na verloop van tijd naar een andere docent, want die heeft vaak weer een geheel eigen, andere aanpak.”

Mix en match

Illustrator Roeqiya Fris: “Op reis neem ik verschillende soorten schoenen mee, voor allerlei ervaringen en avonturen. Wandelschoenen natuurlijk, maar dus ook die hakken voor een dans- of muziekvoorstelling of een speciaal ­restaurant. Dat ze niet heel erg lekker lopen, staat voor mij symbool voor het ongemak dat het aangaan van een nieuw avontuur met zich meebrengt. Vaak leidt tot persoonlijke groei.”

Trektocht door de duinen

Journalist Jocelyn de Kwant over de nieuwe meerdaagse IVN-trektocht door De Maasduinen: ‘Ik wil wel mee,’ zei mijn dochter van veertien. Ongelovig keek ik haar aan. Het is honderd kilometer, hè? Ze bezwoer me dat ze dat kon. En leuk zou vinden. Ze bleek het te kunnen. We zongen, we kletsten, we dronken samen water uit een bron. We deden even onze ogen dicht in het warme zand. Op de zware momenten zette ze haar koptelefoon op, luisterde naar een rustig muziekje en liep stug door. Het was onvergetelijk.”