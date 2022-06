6 vragen aan de maker van de cover van Flow 5 Danique van Kesteren

Flow 5 ligt in de winkels. Fotograaf Danique van Kesteren maakte de analoge foto op de cover. We praten met haar over fotografie, de foto van de cover en haar andere liefde: muziek.

Wanneer is de foto gemaakt?

“Deze foto maakte ik tijdens een fotoserie die ik schoot van een koppel, Tonke en Laurens, om hun huis en periode van zwangerschap vast te leggen. In de slaapkamer hing een mooie spiegel en daarin maakte ik dit beeld, wat voor mij als symboliek van de verbintenis tussen hun twee voelt.”

Hoe is je liefde voor fotografie ontstaan?

“Van huis uit heb ik meegekregen hoe belangrijk het is om herinneringen vast te leggen op beeld. Er liggen bij mijn ouders thuis fotoboeken vol en er worden altijd foto’s gemaakt. Ik vind het ook nog altijd iets heel bijzonders om een kijkje in het verleden te kunnen krijgen via zo’n beeld, bijvoorbeeld in de levens van mijn opa en oma vroeger. Toen ik 17 werd, gaf mijn vader mij zijn oude analoge fotocamera om eens te proberen. Sindsdien is fotografie echt een groot onderdeel van mijn leven.”

Je maakt foto’s met een analoge camera. Wat maakt dat zo mooi?

“De rust die het geeft om per shot goed na te denken, en de magie die film aan het beeld geeft. Dat is moeilijk in woorden te beschrijven, maar film vangt licht anders. Foto’s voelen voor mij op film hierdoor meer als een herinnering dan wanneer ik digitaal schiet. En een analoge camera laat fotograferen ook meer als een ambacht voelen.”

Wat fotografeer je graag?

“(Zelf)portretten, bijzonder licht, plekken die een herinnering vangen. Het liefst maak ik tijdloos beeld, iets wat net zo goed vroeger als nu gemaakt had kunnen worden.”

Met welke projecten ben je nog meer bezig?

“Naast fotograferen maak ik ook muziek onder de naam Donna Blue, we hebben net ons debuutalbum uitgebracht. In aanloop daarvan ben ik heel druk geweest met het maken van muziekvideo’s en al het beeld rondom deze release. Nu mag ik vooral genieten van het live optreden en door Europa trekken met het album! En onderweg lekker veel foto’s maken natuurlijk.”

Meer lezen?

Interview Rachel Vieth Fotografie Danique van Kesteren