Achter de schermen bij Flow 8

Notebook for Paper Lovers

Als extra bij deze Flow vind je een notebook, als een soort sneak peek van het nieuwe Book for Paper Lovers dat op 26 oktober in de winkel ligt. De foto’s op de cover en in het boek zijn van Danique van Kesteren, en illustrator Deborah van der Schaaf borduurde ’m nadat ze de foto groot printte. Waar halen zij hun inspiratie vandaan?

Danique: “Uit mijn analoge camera, hoe het zonlicht valt, door nieuwe plekken te ontdekken, oude films te kijken en uit kleine geluks­momenten.”

Deborah: “Momenteel uit oude kleding met borduursels, houten speelgoed, historische quilts en de New Yorkse kunstenaar John Derian.”

De bomen van Ian

De bomen in de beeldreportage van Flow 8 staan in de Amerikaanse staat Minnesota en variëren van de rode esdoorn tot de goldspire ginkgo. Het ­lijken bijna schilderijen, maar het zijn foto’s van Ian Turnage-Butterbaugh. “De kleuren van bomen zijn – op ­verschillende ­tijdstippen en het hele jaar door – ongelooflijk levendig. Daardoor vind ik ze niet alleen interessant om te fotograferen, maar ook heel mooi. En hun gelijkvormigheid past goed bij mijn manier van werken.”

Sterke vrouwen in Pakistan

Correspondent Wilma van der Maten sprak voor het verhaal over geboren vechters, met sterke vrouwen in Pakistan. “Ik begon in het bergdorp Shimshal, bij de Chinese grens, waar de nationale en eerste vrouwelijke bergbeklimmer Samina Baig vandaan komt. Zij zou vast hét grote voorbeeld zijn voor jonge meisjes, dacht ik, toen ik op stap ging. Totdat ik in de ­winter de oma’s en moeders ontmoette. De meeste vrouwen brengen elke zomer alleen in de bergen door, met alleen hun schapen- en yakkudde. Met de verkoop van hun dieren houden ze de economie al jaren draaiende.

Dit in tegenstelling tot de mannen, die veelal als drager werken voor internationale bergbeklimmers – door de pandemie en de golf van terreur blijven ze weg. In dit dorp gaan alle meisjes naar school en als het even kan volgen ze universitair onderwijs. Het zijn opnieuw hun moeders die dat betalen. Dat is heel bijzonder in een land waar meer dan de helft van de vrouwen niet kan lezen of schrijven.”

