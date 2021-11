Fotograaf Tina Sosna over de cover van Flow 10: “Analoge fotografie draait niet om perfectie”

Fotograaf Tina Sosna maakte de foto op de cover van Flow 10, een nummer over omgaan met tegenslagen, gewoontes doorbreken en meer. Tina vertelt over analoge fotografie en de schoonheid van kleine dingen.

Wat zien we op deze foto?

“Deze foto maakte ik op mijn verjaardag; een fijne lentedag. Mijn partner nam me mee wandelen in een bos waar we nog nooit waren geweest, de zon en lentebloemen waren zo mooi die dag. We liepen over een houten brug en keken in het beekje; ik zag een reflectie van mezelf met mijn camera. Ik werd omringd door de eerste groene blaadjes aan de bomen en de schitteringen in het water leken net lichtjes.”

Als fotograaf zie je in simpele dingen een mooi plaatje. Hoe pas je dat toe in het dagelijks leven?

“Ik waardeer ook graag de kleine dingen in mijn dagelijks leven omdat – juist die – het leven speciaal maken voor mij. Dingen als een rustige ochtend met een slow ontbijt in de tuin, tijd doorbrengen met mijn naasten, een wandeling maken, bloemen bekijken of de wind die door de bomen waait.”

Hoe fotografeer je het liefst?

“De foto op de cover maakte ik met mijn analoge camera en dat is ook het soort fotografie dat ik het leukst vind. Het langzame proces en de manier waarop een foto me uiteindelijk altijd verrast, is zo speciaal; in analoge fotografie draait het niet om perfectie, er is alleen ruimte voor magie.”

Het openingsverhaal in Flow 10 gaat over opgewekt blijven bij tegenslagen. Hoe ga je zelf om met tegenslagen?

“Ik denk dat het belangrijk is om tegenslagen te accepteren en door te gaan met leven. Misschien kun je er uiteindelijk zelfs iets positiefs uithalen. Soms kan het helpen om je te realiseren dat tegenslagen je dingen kunnen leren waar je op een later moment in je leven iets aan hebt.”

Interview Ruby Wijdenbosch Coverbeeld Tina Sosna