Stage lopen bij Flow? We zoeken een online redactiestagiair

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij het online team van Flow? Vanaf december 2022 komt er een plaats vrij voor een online redactiestagiair.

Flow is een ode aan bewuster leven, creativiteit en dagen zonder haast. Flow is onderdeel van DPG Media Magazines. Het kantoor is gevestigd in Hoofddorp.

De functie

We zoeken een echte duizendpoot. Als stagiair ondersteun je de redactie van Flow bij de uitvoering van diverse activiteiten. Je zorgt ervoor dat de verschillende processen op de afdeling efficiënt en effectief verlopen en levert bijdragen aan de website, social media en onze nieuwsbrieven.

De werkzaamheden

Het schrijven van blogs en andere teksten voor online

Het samenstellen en inplannen van nieuwsbrieven

Social media: je ondersteunt de online coördinator en online editors met het inplannen van posts, met het zoeken van beeld en schrijven van teksten

Uiteenlopende redactie-ondersteunende taken. Denk aan printen van producties, de plank bijhouden, bewijsnummers versturen, beeldondersteuning, office management (post/mail)

Het bijhouden van online statistieken

Het bijhouden en beantwoorden van reacties op onze socialmediakanalen. Hierbij maak je een selectie van de voor Flow interessante onderwerpen

Het deelnemen aan online redactievergaderingen

Daarnaast worden eigen initiatieven op prijs gesteld, dus als jij je wilt ontwikkelen in bijvoorbeeld fotografie, het schrijven van columns of je wilt verdiepen in video, dan is daar ruimte voor

Functie-eisen

HBO-werk- en denkniveau, bezig met een journalistieke, communicatie- of multimedia-gerelateerde opleiding (om in aanmerking te komen is ingeschreven staan bij een studie een vereiste)

Uitstekende communicatieve vaardigheden

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, ruime ervaring en feeling met schrijven

Ervaring met Photoshop en een cms zoals WordPress

Affiniteit met tijdschriften (print en online) en social media

Geïnteresseerd in Flow-onderwerpen

Een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel, gestructureerd (goed in plannen), leergierig, flexibel, enthousiast en creatief

Fulltime gedurende minimaal 5 maanden, liefst 5 dagen per week (40 uur).

We bieden:

Een uitdagende functie binnen een ondernemend team. Verantwoordelijkheid voor een aantal taken die je zelfstandig uitvoert. Je draait volledig mee op de redactie en ontvangt een stagevergoeding (€ 300,- bij een mbo-opleiding, € 350,- per maand bij een hbo-opleiding).

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie voorzien van motivatie en cv kun je sturen naar Maaike Beekers, managing editor van Flow, maaike.beekers@dpgmediamagazines.nl.

Reageer voor 17 oktober de (online) gesprekken zullen waarschijnlijk eind oktober plaatsvinden.

Fotografie Ella Jardim/Unplash.com