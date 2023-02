Vacature: Flow en Donald Duck zoeken een licentie-coördinator

DPG Media, de uitgever van Flow, zoekt een licentie-coördinator voor de merken Flow en Donald Duck.

Als licentie-coördinator houd je je bezig met de licenties van sterke merken als Donald Duck en Flow. Behalve dat je over goede project-managementskills beschikt, ben je sterk gemotiveerd om nieuwe producten en licenties te ontwikkelen en bestaande licenties goed te onderhouden.

Over Flow en Donald Duck

Flow is een merk voor een bewuster leven en dagen zonder haast. In Frankrijk en Duitsland wordt Flow in licentie uitgegeven en in Amerika worden licentieproducten verkocht.

Donald Duck is hét grootste magazine voor families en bestaat al ruim zeventig jaar. In 2021 lanceerde Duck een succesvolle app vol strips, die al meer dan tachtigduizend keer is gedownload.

Wat ga je doen?

Jij bent voor de licenties van onze magazinemerken hét aanspreekpunt voor zowel (hoofd)redacties als externe partners. Je verzorgt samen met de licentiemanager de ondersteuning voor overleggen en overeenkomsten.

Verder zorg jij voor:

De administratieve en financiële vastlegging van royalty-rapportages en licentieovereenkomsten.

Verbinden van de marketeers binnen DPG Media en informeren van interne afdelingen over redactionele updates, licentiepresentaties en richtlijnen van licentiesgevers en -nemers.

Interne informatie over de inhoud van licentiecontracten.

Start, correcte ondertekening en archivering van definitieve overeenkomsten en je doet voorstellen voor verbetering van overeenkomsten.

Onderzoek naar en advies en uitwerking voor potentiële nieuwe licenties.

Wat verwachten we van jou?

Je bent een ondernemende merkdenker.

Je bent snel en doortastend en beschikt over goede organisatorische vaardigheden.

Je hebt communicatieve skills, weet mensen te overtuigen en je geeft niet snel op.

Je bent een verbinder en hebt oog voor de belangen van verschillende stakeholders.

Wie is DPG Media?

DPG Media is uitgever van diverse nieuwsmedia en magazines in Nederland, België en Denemarken. Bij DPG Media werken we voor meer dan 90 sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en online services zoals Volkskrant, NU.nl, AD, Libelle, Autoweek en meer.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn.

Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5.500 slimme collega’s te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.

Solliciteren, en dan?

Heb je zin om meteen aan de slag te gaan? Solliciteer dan direct. Belangstellenden kunnen tot 15 maart 2023 solliciteren bij licentiemanager Karin de Lange via karin.de.lange@dpgmedia.nl.

Eerst nog wat meer weten? Karin de Lange beantwoordt graag je vragen via mail.

Illustratie Tara Deacon